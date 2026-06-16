ЦСКА замина за Австрия

Представителният тим на ЦСКА замина на подготвителен лагер в Австрия. От днес до 30 юни „армейците“ ще се готвят в курортния град Бад Херинг, Тирол, с група от 26 футболисти.

По време на лагера са планирани 3 контролни мача – на 20 юни (събота) срещу Динамо (Киев), на 24 юни (сряда) срещу Полесие (Житомир) и на 27 юни (събота) срещу ФК Карабах, като е възможно някои от съперниците да бъдат сменени.

Всички контролни мачове на "червените" ще бъдат излъчени на живо в платформата SPORTBG.

След завръщането си ЦСКА ще изиграе още една проверка – срещу Марек (Дупница), на 3 юли в София.

Групата на ЦСКА за лагера в Австрия:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.

Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Сейни Санянг, Алекс Тунчев.

Полузащитници: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Кевин Додай, Исак Соле, Васил Каймаканов, Георги Чорбаджийски, Джеймс Ето’о.

Нападатели: Леандро Годой, Йоанис Питас, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Матиас Фаетон.