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ЦСКА замина за Австрия

ЦСКА замина за Австрия

16 Юни, 2026 15:40 437 1

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  • тирол

Тимът ще бъде там до 30 юни

ЦСКА замина за Австрия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Представителният тим на ЦСКА замина на подготвителен лагер в Австрия. От днес до 30 юни „армейците“ ще се готвят в курортния град Бад Херинг, Тирол, с група от 26 футболисти.

По време на лагера са планирани 3 контролни мача – на 20 юни (събота) срещу Динамо (Киев), на 24 юни (сряда) срещу Полесие (Житомир) и на 27 юни (събота) срещу ФК Карабах, като е възможно някои от съперниците да бъдат сменени.

Всички контролни мачове на "червените" ще бъдат излъчени на живо в платформата SPORTBG.

След завръщането си ЦСКА ще изиграе още една проверка – срещу Марек (Дупница), на 3 юли в София.

Групата на ЦСКА за лагера в Австрия:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.

Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Сейни Санянг, Алекс Тунчев.

Полузащитници: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Кевин Додай, Исак Соле, Васил Каймаканов, Георги Чорбаджийски, Джеймс Ето’о.

Нападатели: Леандро Годой, Йоанис Питас, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Матиас Фаетон.


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  • 1 Левски 1914

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    Пустите армейци станали ТИРЕЙЦИ.

    15:53 16.06.2026

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