Бъдещето на Лука Модрич в Милан вече е известно

Сагата около бъдещето на Лука Модрич приключи! Ръководството на Милан официално потвърди, че хърватският виртуоз ще продължи да носи червено-черната фланелка до лятото на 2027 година. След седмици на догадки и слухове, 40-годишният носител на „Златната топка“ избра да не слага край на бляскавата си кариера, а да остане част от амбициозния проект на „росонерите“.

Решението на Модрич да остане в Милано не е случайно. След изтичането на предишния му договор в края на юни, халфът бе свободен агент и имаше възможност да избира между няколко предложения. Ключова роля изигра срещата му с новия наставник Рубен Аморим, който успя да убеди хърватина да поведе отбора през следващия сезон.

Въпреки напредналата си футболна възраст, Модрич демонстрира завидна форма през изминалата кампания. Той записа 37 мача, в които реализира два гола и подаде за още три. За съжаление, през април получи неприятна контузия, която затрудни завършека на сезона както за него, така и за отбора. В крайна сметка, Милан не успя да се класира за Шампионската лига, но сега надеждите са насочени към новия старт.

Новината за преподписването идва непосредствено след участието на Модрич на Световното първенство, където той отново бе капитан на Хърватия. В четири срещи полузащитникът се отчете с една асистенция, но „ватрените“ отпаднаха драматично на 1/16-финалите след загуба с 2:1 от Португалия. Засега Модрич не е разкрил дали ще продължи да играе за националния отбор, оставяйки феновете в очакване на следващата голяма новина.