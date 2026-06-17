Меси прати в историята рекорд на Кристиано Роналдо

Лионел Меси продължи да пренаписва историята на световния футбол. С хеттрика си при победата на Аржентина с 3:0 над Алжир в първия кръг на Мондиал 2026 капитанът постави нов впечатляващ рекорд.

На 38 години и 359 дни Меси стана най-възрастният футболист, отбелязал хеттрик на Световно първенство, като така подобри постижението на своя дългогодишен съперник Кристиано Роналдо.

Португалецът държеше рекорда от Мондиал 2018, когато реализира три гола срещу Испания на 33 години и 130 дни.

С новия си подвиг Меси не само изпревари Роналдо, но и затвърди статута си на играч, който продължава да определя стандартите на най-голямата футболна сцена, независимо от възрастта. Аржентинецът вече е и съавтор на рекорда за най-много голове на световни финали, а формата му в началото на турнира подсказва, че може да остане едноличен лидер в историята.