Меси прати в историята рекорд на Кристиано Роналдо

Лионел Меси продължи да пренаписва историята на световния футбол. С хеттрика си при победата на Аржентина с 3:0 над Алжир в първия кръг на Мондиал 2026 капитанът постави нов впечатляващ рекорд.
На 38 години и 359 дни Меси стана най-възрастният футболист, отбелязал хеттрик на Световно първенство, като така подобри постижението на своя дългогодишен съперник Кристиано Роналдо.
Португалецът държеше рекорда от Мондиал 2018, когато реализира три гола срещу Испания на 33 години и 130 дни.
С новия си подвиг Меси не само изпревари Роналдо, но и затвърди статута си на играч, който продължава да определя стандартите на най-голямата футболна сцена, независимо от възрастта. Аржентинецът вече е и съавтор на рекорда за най-много голове на световни финали, а формата му в началото на турнира подсказва, че може да остане едноличен лидер в историята.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиква
09:06 17.06.2026
2 ЗРИТЕЛ
Коментиран от #3
09:09 17.06.2026
3 Лопата Орешник
До коментар #2 от "ЗРИТЕЛ":Наш Ристо можеш само да му го подържиш! Калъф безроден, колко българи познаваш със Златна топка и то по времето на Бастен, Ромарио, Баджо?
Коментиран от #4
09:14 17.06.2026
4 За теб
До коментар #3 от "Лопата Орешник":може да има лопата зад врата.Винаги голям го вадиш.Изпери си шортите и после може за се правиш на умен.
09:19 17.06.2026
5 Жорко
Коментиран от #6
09:37 17.06.2026
6 Бла
До коментар #5 от "Жорко":То затова има статистика, приятел. Но уви, феновете на Роналдо, не са учили четене с разбиране :). Като се започне, с позицията на която играят двамата - съвсем различна и стигнем до ехеее...... още 1000 неща.
09:46 17.06.2026
7 Кънчо Мончев
09:51 17.06.2026