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Пророческият пост в социалните мрежи на Чалоба доби популярност 8 години по-късно

Пророческият пост в социалните мрежи на Чалоба доби популярност 8 години по-късно

17 Юни, 2026 09:30 835 0

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  • челси

Осемгодишен пост в социалните мрежи на Чалоба бързо се разпространи

Пророческият пост в социалните мрежи на Чалоба доби популярност 8 години по-късно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Забравен пост в социалните мрежи на Трево Чалоба стана много популярен, след като защитникът на Челси получи изненадваща повиквателна за Световното.

26-годишният футболист изглеждаше, че е изпуснал най-добрия си шанс да играе за Англия на Мондиал, след като първоначално не бе включен в 26-членния състав за турнира.

Всичко обаче се промени в навечерието на турнира, когато защитникът на Челси получи шокиращо повикване, за да замени контузения Тино Ливраменто.

Малко след новината, осемгодишен пост в социалните мрежи на Чалоба бързо се разпространи. Публикуван по време на Световното през 2018 г., тогава тийнейджърът качил снимка на трофея на Мондиала с текст„Един ден“, емотикон с ръце в молитва и хаштаг #Вярвам.

ФИФА позволява на отборите да заменят контузени играчи до 24 часа преди първия си мач на турнира, като само играчи с новопоявила се травма могат да бъдат заменени, а не такива, които са пристигнали вече контузени в лагерите си. Правилата също така изискват заместникът в окончателния 26-членен състав да е бил включен в 55-чления предварителен списък, Чалоба бе в резервния списък.


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