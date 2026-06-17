Атлетико Мадрид с твърда позиция: „Който желае Алварес, нека прегледа договора му!“

Лятото в испанската столица се оказва особено горещо не само заради температурите, но и заради непрестанните слухове около звездата на Атлетико Мадрид – Хулиан Алварес. Президентът на „дюшекчиите“ Енрике Сересо вече изглежда на ръба на търпението си, след като медиите не спират да го засипват с въпроси за евентуалния трансфер на аржентинския национал.

В поредната си среща с журналисти, Сересо не скри раздразнението си от постоянните питания за бъдещето на Алварес. „Писна ми да повтарям едно и също! Да, имаше оферта от Реал Мадрид, но вече знаете какъв беше нашият отговор“, отсече босът на Атлетико, визирайки предложението от 150 милиона евро, отправено от „кралския клуб“. Ядосан до краен предел, Сересо дори няколко пъти обърка фамилията на нападателя, наричайки го „Хулиан Лопес“. Въпреки това, посланието му бе кристално ясно: „Хулиан Алварес е футболист на Атлетико Мадрид. Ако някой го иска, нека дойде, да види договора му и ако условията го устройват – добре. Ако не – няма сделка!“

Докато ръководството на Атлетико е категорично в позицията си, самият Алварес засега не е направил публично изявление относно желанието си да остане в Мадрид. Това подхранва още повече слуховете, че Барселона също следи ситуацията отблизо и може да се включи в битката за подписа на аржентинеца.

„Това вече се превърна в летен рефрен! Повтарям – Алварес е наш играч и вярвам, че ще остане такъв. Ако някой има сериозен интерес, нека се запознае с договора му. Ние не сме получили друга информация. В деня, в който Алварес напусне Атлетико, всички ще разберете!“, завърши категорично Сересо, слагайки точка на поредната порция слухове.