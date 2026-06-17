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Дани Себайос се сбогува с Реал Мадрид

Дани Себайос се сбогува с Реал Мадрид

17 Юни, 2026 20:35 378 0

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Испанският полузащитник напуска „Сантяго Бернабеу“, Бетис и други клубове в надпревара за подписа му

Дани Себайос се сбогува с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известният испански халф Дани Себайос е на прага на ново предизвикателство, след като стана ясно, че ще напусне редиците на Реал Мадрид в близките седмици. Информацията бе потвърдена от реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, който разкри, че макар договорът на Себайос да изтича чак на 30 юни следващата година, раздялата ще се случи по-рано от очакваното.

С идването на Жозе Моуриньо начело на „белия балет“, 29-годишният полузащитник не попада в бъдещите тактически схеми на португалския специалист. Това решение отваря вратата за трансфер, като интерес към Себайос не липсва – Бетис, неговият бивш клуб, е сред фаворитите за подписа му, а през миналия месец и Аякс направи опит да го привлече.

През изминалия сезон Себайос записа участие в 23 срещи във всички турнири, като натрупа общо 826 игрови минути. Макар и да не бе сред основните фигури в състава, испанецът демонстрира професионализъм и отдаденост всеки път, когато получи шанс на терена.

С наближаването на лятото трансферният пазар се раздвижва, а бъдещето на Дани Себайос изглежда все по-интересно.


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