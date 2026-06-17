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Национал на Кот д’Ивоар въвлечен в разследване за черно тото

Национал на Кот д’Ивоар въвлечен в разследване за черно тото

17 Юни, 2026 22:53 543 2

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Френските власти разследват футболиста Ели Уахи за съмнителни действия по време на мач от Лига 1

Национал на Кот д’Ивоар въвлечен в разследване за черно тото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Кот д’Ивоар - Ели Уахи, който наскоро се отличи в мача срещу Еквадор на Световното първенство, се оказа въвлечен в мащабно разследване за манипулиране на резултати във Франция. Според авторитетния източник The Athletic, младият талант е бил задържан от френските власти в края на май, като част от разследване за черно тото и корупция в професионалния спорт.

Френската прокуратура в Марсилия потвърди, че 23-годишният футболист е бил арестуван на 29 май, след като се появиха подозрения, че умишлено е получил жълт картон по време на двубоя между Ница и Мец на 17 май. Властите се опитват да установят дали това действие е било част от по-широка схема за манипулиране на събития в рамките на мача – практика, позната като „match-fixing“. В официално изявление се посочва, че разследването обхваща обвинения за организирана измама, корупция в спорта, пране на пари и незаконно боравене с приходи от престъпна дейност. След разпит Уахи е бил освободен, но разследването продължава с пълна сила.

Въпросният жълт картон е бил пети за сезона на Уахи, което автоматично го извади от първия плейофен мач на Ница срещу Сент Етиен. Срещата завърши без голове, но в реванша Уахи се завърна на терена и отбеляза два гола, с което помогна на Ница да избегне изпадане след убедителна победа с 4:1.

Въпреки бурята около името му, Ели Уахи излезе на терена за Кот д’Ивоар и изигра 55 минути при минималната победа с 1:0 над Еквадор във Филаделфия – първи мач от груповата фаза на Световното първенство. Следващото изпитание за „слоновете“ е срещу Германия в Торонто, където се очаква вниманието към нападателя да бъде още по-голямо.


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