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Килиан Мбапе: Благодаря, но има още много работа за вършене

Килиан Мбапе: Благодаря, но има още много работа за вършене

18 Юни, 2026 14:00 513 1

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Звездата на Реал Мадрид реализира две попадения при победата с 3:1 над Сенегал, с което надмина постижението на Оливие Жиру

Килиан Мбапе: Благодаря, но има още много работа за вършене - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе записа името си златни букви в историята на френския футбол, след като официално стана голмайстор номер едно за националния отбор на Франция за всички времена. След това не забрави да благодари на всички, които са му помогнали това да се случи.

Звездата на Реал Мадрид реализира две попадения при победата с 3:1 над Сенегал, с което надмина постижението на Оливие Жиру.

На 27-годишна възраст Мбапе вече има впечатляващите 58 гола с националната фланелка, феноменален успех, който беше отбелязан от съотборниците му със специална фланелка с номер 58.

В емоционален пост в социалните мрежи капитанът изрази своята гордост и благодарност.

„Голяма чест е да стана топ реализатор в историята на нашата национална формация, страна, през която са преминали толкова много велики играчи. Благодарен съм на всички съотборници, щаба и федерацията за вечното доверие. Продължаваме, има още много работа за вършене...“

След като вече е безспорен лидер по голове за Франция, Мбапе насочва поглед към нов грандиозен рекорд, този за най-много попадения на Световни първенства. В момента той се споделя от Лионел Меси и Мирослав Клозе с по 16 гола.

След двата си гола срещу Сенегал, Мбапе вече има 14 попадения на най-голямата футболна сцена.


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  • 1 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Играч е ! Голям играч! Огромен талант! Ако впрегне психиката си ще е ненадминат за времето си!

    14:22 18.06.2026

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