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Страхотни критики към Лука Модрич и Хърватия

Страхотни критики към Лука Модрич и Хърватия

18 Юни, 2026 14:30 1 007 2

  • хърватия-
  • англия-
  • футбол-
  • кука модрич-
  • модиал 2026-
  • световно първенство

Толкова пъти най-добрият в своите 199 мача, а сега – един от най-лошите

Страхотни критики към Лука Модрич и Хърватия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Загубата на Хърватия с 2:4 от Англия на старта на Световното първенство предизвика сериозни критики и разочарование в хърватските спортни среди.

Въпреки че двубоят в Далас бе определен като най-зрелищния от началото на Мондиала, водещите медии в страната не спестиха упреци към играта на „ватрените“, като основните критики са насочени към представянето на капитана Лука Модрич и неадекватната защита при статични положения.

Изданието Jutarnji list излиза с острото заглавие: „По-лоши от поражението са две шокиращи разкрития... Какво се прави на тренировките?!“. Анализът подчертава, че Хърватия е изглеждала катастрофално при статичните положения, въпреки че отборът разполага с необходимата височина.

„Имаме ръст, а не знаем как да се защитим в скока“, се казва в материала.

Още по-сериозни са критиките към иконата на тима Лука Модрич: „На първо място е Лука Модрич. Толкова пъти най-добрият в своите 199 мача, а сега – един от най-лошите.“

Медията отбелязва, че Модрич е направил дузпа и е допуснал поредица от грешки, което поставя въпроса дали Хърватия изобщо може да разчита на него в познатата му форма за този Мондиал. Според вестника, единствено „чудесният Доминик Ливакович“ на вратата е спасил отбора от пълна катастрофа.

Вестникът Večernji list се опитва да внесе нотка оптимизъм със заглавието: „Ватрените са разбити, но все още живи: Утехата в това поражение идва скоро в 'нашия' Торонто!“

В анализа си обаче изданието признава, че това е един от най-слабите мачове на Хърватия на Световни финали, като тимът е бил на крачка от истински съкрушителен резултат през второто полувреме.

Други водещи спортни портали избраха по-неутрален подход. Index описва срещата просто като „поражение за Хърватия“, докато 24sata акцентира върху „бледото второ полувреме и тежката загуба на старта“. Спортният портал Gol.hr определя двубоя като „мач, изпълнен с шокове“.

Въпреки тежките думи след загубата от фаворита Англия, хърватските медии припомнят, че в групата предстоят мачове срещу Узбекистан и Колумбия. Преминаването на груповата фаза все още не е поставено под сериозно съмнение, но играта на отбора – и по-специално ролята на застаряващия Лука Модрич – ще трябва драстично да се промени, ако Хърватия иска да стигне далеч в турнира, пишат още медиите в страната.


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  • 1 Педро Поро

    1 0 Отговор
    Е затова като кажеш, че спираш футбола, спираш!
    Оттегляш се и им гледаш сеира!

    15:02 18.06.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Нас сигурно щяха да ни бият 6:0.
    Хората остаряват. Съвсем естествено е да става по-зле. При дузпата просто няма как да го види, че му идва отзад. Няма очи на гърба си. Кофти ситуация.
    Защо не критикуват май бе Йошко Гвардиол, заради когото бе пребита дузпата? На вратарят единият крак бе над линията при изпълнението, но после топката бе изчистена с глава от защитник (мярнато само с брада), който бе навлязъл в наказателното преди удара! А не че неправилно е пребита. Вината е на защитника и още един бе на границата там.

    15:11 18.06.2026

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