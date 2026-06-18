Страхотни критики към Лука Модрич и Хърватия

Загубата на Хърватия с 2:4 от Англия на старта на Световното първенство предизвика сериозни критики и разочарование в хърватските спортни среди.

Въпреки че двубоят в Далас бе определен като най-зрелищния от началото на Мондиала, водещите медии в страната не спестиха упреци към играта на „ватрените“, като основните критики са насочени към представянето на капитана Лука Модрич и неадекватната защита при статични положения.

Изданието Jutarnji list излиза с острото заглавие: „По-лоши от поражението са две шокиращи разкрития... Какво се прави на тренировките?!“. Анализът подчертава, че Хърватия е изглеждала катастрофално при статичните положения, въпреки че отборът разполага с необходимата височина.

„Имаме ръст, а не знаем как да се защитим в скока“, се казва в материала.

Още по-сериозни са критиките към иконата на тима Лука Модрич: „На първо място е Лука Модрич. Толкова пъти най-добрият в своите 199 мача, а сега – един от най-лошите.“

Медията отбелязва, че Модрич е направил дузпа и е допуснал поредица от грешки, което поставя въпроса дали Хърватия изобщо може да разчита на него в познатата му форма за този Мондиал. Според вестника, единствено „чудесният Доминик Ливакович“ на вратата е спасил отбора от пълна катастрофа.

Вестникът Večernji list се опитва да внесе нотка оптимизъм със заглавието: „Ватрените са разбити, но все още живи: Утехата в това поражение идва скоро в 'нашия' Торонто!“

В анализа си обаче изданието признава, че това е един от най-слабите мачове на Хърватия на Световни финали, като тимът е бил на крачка от истински съкрушителен резултат през второто полувреме.

Други водещи спортни портали избраха по-неутрален подход. Index описва срещата просто като „поражение за Хърватия“, докато 24sata акцентира върху „бледото второ полувреме и тежката загуба на старта“. Спортният портал Gol.hr определя двубоя като „мач, изпълнен с шокове“.

Въпреки тежките думи след загубата от фаворита Англия, хърватските медии припомнят, че в групата предстоят мачове срещу Узбекистан и Колумбия. Преминаването на груповата фаза все още не е поставено под сериозно съмнение, но играта на отбора – и по-специално ролята на застаряващия Лука Модрич – ще трябва драстично да се промени, ако Хърватия иска да стигне далеч в турнира, пишат още медиите в страната.