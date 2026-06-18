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Гакпо предупреди, че Нидерландия трябва да внимават с Исак

Гакпо предупреди, че Нидерландия трябва да внимават с Исак

18 Юни, 2026 09:59 546 0

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Бяхме много щастливи, че се завърна и накрая беше във форма, вкара няколко гола и игра добре

Гакпо предупреди, че Нидерландия трябва да внимават с Исак - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Нидерландия Коди Гакпо заяви, че отборът трябва да внимава с неговия съотборник на клубно ниво в Ливърпул Александър Исак, когато „лалетата“ се изправят срещу Швеция във втория мач от група “F” на Мондиал 2026.

„Бяхме много щастливи, че се завърна и накрая беше във форма, вкара няколко гола и игра добре. И очевидно започна турнира много добре с представянето си“, каза Гакпо.

Именно Исак направи две асистенции и вкара гол при разгромната победа на Шведите срещу Тунис с 5:1.

„Мисля, че всички са наясно колко добър играч е той. Така че трябва да се погрижим. Дзнаем какво трябва да правим и как да си печелим мачовете, защото нашата задача е да преминем груповата фаза максимално бързо и максимално безболезнено. Очевидно резултатът беше много добър за тях, но трябва да разгледаме мача отделно и да се съсредоточим само върху себе си, върху това, което можем да подобрим“, каза 27-годишният нападател.

След това той добави, че победата е по-важна и по-необходима за тях, след като завършиха 2:2 в първата си среща с Япония, но е категоричен, че при тях няма напрежение и се подготвят да спрат уверения шведски отбор, воден от Исак и Гьокереш в атаката. Нидерландия се изправя срещу Швеция в Хюстън в събота, докато Тунис и Япония се срещат в Монтерей по-късно същия ден.


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