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Ливърпул осъществява шокиращ трансфер

Ливърпул осъществява шокиращ трансфер

18 Юни, 2026 11:00 805 0

  • виктор муньос-
  • ливърпул-
  • осасуна-
  • футбол-
  • висша лига

Ливърпул е взел под носа на Нюкасъл офанзивния футболист, след като "свраките" със седмици се договаряха с играча и се смяташе, че той ще подпише именно с тях

Ливърпул осъществява шокиращ трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул осъществява шокиращ трансфер, обяви трансферният гуру Фабрицио Романо. Сделката е вече договорена и става въпрос за крилото Виктор Муньос от Осасуна. Ливърпул е взел под носа на Нюкасъл офанзивния футболист, след като "свраките" със седмици се договаряха с играча и се смяташе, че той ще подпише именно с тях.

Въпреки това, Ливърпул се е появил и си е осигурил услугите на Муньос, плащайки неговата откупна клауза в размер на 40 милиона евро. Крилото вече е договорило условията си с мърсисайдци, като определено никой не очакваше тази сделка и футболистът не бе свързван досега с Ливърпул.

Муньос е бивш играч на Реал Мадрид, като през изминалия сезон в Осасуна е отбелязал шест гола в Ла Лига и е добавил две асистенции. Смята се, че той може да е един от заместниците на Мохамед Салах на десния фланг, макар че Муньос може да действа и на двете крила.


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