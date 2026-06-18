Ливърпул осъществява шокиращ трансфер, обяви трансферният гуру Фабрицио Романо. Сделката е вече договорена и става въпрос за крилото Виктор Муньос от Осасуна. Ливърпул е взел под носа на Нюкасъл офанзивния футболист, след като "свраките" със седмици се договаряха с играча и се смяташе, че той ще подпише именно с тях.

Въпреки това, Ливърпул се е появил и си е осигурил услугите на Муньос, плащайки неговата откупна клауза в размер на 40 милиона евро. Крилото вече е договорило условията си с мърсисайдци, като определено никой не очакваше тази сделка и футболистът не бе свързван досега с Ливърпул.

Муньос е бивш играч на Реал Мадрид, като през изминалия сезон в Осасуна е отбелязал шест гола в Ла Лига и е добавил две асистенции. Смята се, че той може да е един от заместниците на Мохамед Салах на десния фланг, макар че Муньос може да действа и на двете крила.