Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн разкри ролята на Тухел за успеха на Англия срещу Хърватия

Хари Кейн разкри ролята на Тухел за успеха на Англия срещу Хърватия

18 Юни, 2026 10:30 725 4

  • англия-
  • хари кейн-
  • хърватия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Мисля, че това беше мач от две напълно различни полувремена

Хари Кейн разкри ролята на Тухел за успеха на Англия срещу Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на националния отбор на Англия Хари Кейн сподели след победата над Хърватия (4:2) на Световното първенство, че Томас Тухел е свършил много добра работа на полувремето, за да може отборът да спечели битката.

„Мисля, че това беше мач от две напълно различни полувремена. В първото полувреме изглеждахме доста добре. Много сме разочаровани от начина, по който допуснахме гол, струва ми се, че след това малко намалихме темпото", сподели Кейн.

"Трябва да отдадем дължимото на треньора, на почивката той изнесе реч и каза, че ако ни е писано да загубим, то трябва да загубим, оставайки верни на своя стил. Мисля, че през второто полувреме това си пролича. Заиграхме на пълна скорост и съперникът просто не можа да се справи с това. Трябва да похвалим целия отбор за първия мач от турнира."

"Без топка започнахме да действаме по-агресивно. Не беше лесно. Те имат играчи като Лука Модрич, който често се спуска по-дълбоко, и трябва да се решава кой да го пази. Тази интензивност, към която се стремим, е нашето главно оръжие, и трябва да я използваме по-често", каза още Кейн.

"След като поведохме, контролирахме добре хода на играта. Общо взето, нямахме усещането, че нещо ни заплашва, а след това вкарахме и на контраатака. Имаше период, когато напълно можехме да вкараме три или дори четири гола.“

„Отличен гол, отлично пробив, отлично завършване. От тренировките си личи колко мотивиран е Джуд Белингам. Конкуренцията в отбора е много добра. Който и да излезе на терена, той е готов да играе. И виждате, че Джуд буквално се хвърля в битка. Фантастичен гол“, каза Кейн в интервю за ITV.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    3 0 Отговор
    Скапани англета, колкото и да плащате и да мамите, няма да стигнете до 4-върт финалите!

    10:32 18.06.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Море, да не беше тази измислена дузпа и пребиването ѝ, щяхте да гризнете дръвцето. Хърватите така ви бяха награбили. Най-много дузпи досега бил вкарал Хари Кейн, Ами това значи , че най-много дузпи са давали за англичаните.

    10:43 18.06.2026

  • 3 Логика

    0 1 Отговор
    Просто излъгаха хърватите... приеха играта в своята половина и ги закопаха с още един гол.

    11:04 18.06.2026

  • 4 Читател

    0 1 Отговор
    Много добри играчи и посретвен треньор

    11:30 18.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове