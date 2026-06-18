Хари Кейн разкри ролята на Тухел за успеха на Англия срещу Хърватия

Нападателят на националния отбор на Англия Хари Кейн сподели след победата над Хърватия (4:2) на Световното първенство, че Томас Тухел е свършил много добра работа на полувремето, за да може отборът да спечели битката.

„Мисля, че това беше мач от две напълно различни полувремена. В първото полувреме изглеждахме доста добре. Много сме разочаровани от начина, по който допуснахме гол, струва ми се, че след това малко намалихме темпото", сподели Кейн.

"Трябва да отдадем дължимото на треньора, на почивката той изнесе реч и каза, че ако ни е писано да загубим, то трябва да загубим, оставайки верни на своя стил. Мисля, че през второто полувреме това си пролича. Заиграхме на пълна скорост и съперникът просто не можа да се справи с това. Трябва да похвалим целия отбор за първия мач от турнира."

"Без топка започнахме да действаме по-агресивно. Не беше лесно. Те имат играчи като Лука Модрич, който често се спуска по-дълбоко, и трябва да се решава кой да го пази. Тази интензивност, към която се стремим, е нашето главно оръжие, и трябва да я използваме по-често", каза още Кейн.

"След като поведохме, контролирахме добре хода на играта. Общо взето, нямахме усещането, че нещо ни заплашва, а след това вкарахме и на контраатака. Имаше период, когато напълно можехме да вкараме три или дори четири гола.“

„Отличен гол, отлично пробив, отлично завършване. От тренировките си личи колко мотивиран е Джуд Белингам. Конкуренцията в отбора е много добра. Който и да излезе на терена, той е готов да играе. И виждате, че Джуд буквално се хвърля в битка. Фантастичен гол“, каза Кейн в интервю за ITV.