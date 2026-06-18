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Република Южна Африка ще обжалва тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

Република Южна Африка ще обжалва тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

18 Юни, 2026 11:59 727 0

  • република южна африка-
  • темба зуане-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • хуго броос

Това наказание е твърде, твърде, твърде голямо

Република Южна Африка ще обжалва тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната федерация на Република Южна Африка ще обжалва наказанието от три мача на Темба Зуане на Световното първенство, съобщава селекционерът Хуго Броос. Той заяви, че решението е несправедливо и трябва да бъде прегледано от комисиите на ФИФА.

"Това наказание е твърде, твърде, твърде голямо. Особено след като прегледах отново вчерашната ситуация с Лионел Меси. Не го одобрявам. Даже се ядосвам", заяви Броос.

Зуане бе изгонен след преглед със системата ВАР, след като извърши нарушение срещу мексиканеца Роберто Алварадо при борба за позициониране.

ЮАР загуби мача на откриването на Световното първенство с 0:2.


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