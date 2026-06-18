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Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на БОК

Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на БОК

18 Юни, 2026 14:57 689 5

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  • бок-
  • мок

Средства не се изплащаха близо година

Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на БОК - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Българския олимпийски комитет, което беше замразено близо една година. Това стана, след като Весела Лечева беше вписана като председател на БОК, а МОК прие документите, удостоверяващи това. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 г. ръководство на Олимпийския комитет не можеше да встъпи в длъжност.

Получените средства са по програмата „Олимпийска солидарност“ и са за вече проведени събития и дейности, за които БОК дължеше пари на различни контрагенти.

„За пореден път се убедихме, че МОК действа по ясни алгоритми и критерии, така че да подпомага максимално дейността на Националните олимпийски комитети“, коментира генералният секретар Данаил Димов.

В момента БОК обновява своите информационни канали, като в скоро време в сайта ще са достъпни програмите, по които спортисти, треньори, специалисти и федерации могат да кандидатстват.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквата съм

    2 2 Отговор
    а кога държавата ще възстанови финансирането на БОКО кога?

    сега тамън ще теглите нов заем от .3.8 милиарда
    време е за нови общ поръчки

    15:01 18.06.2026

  • 2 Стара чанта

    3 2 Отговор
    И дадоха зелена линия на последващите далавери...

    15:01 18.06.2026

  • 3 Айдеее ше има за златни чанти

    4 1 Отговор
    Яхти бентлита

    15:03 18.06.2026

  • 4 ДЕ си СТЕФКЕеееееее

    3 0 Отговор
    Какво ке праите сега с шиши и боко у кочината която съградихте . Язък ти за скока .

    Коментиран от #5

    15:47 18.06.2026

  • 5 Стефчиту

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДЕ си СТЕФКЕеееееее":

    Наздраве и на тебе!

    15:52 18.06.2026

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