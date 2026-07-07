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Алпийският сноуборд остава част от Зимната олимпиада 2030

Алпийският сноуборд остава част от Зимната олимпиада 2030

7 Юли, 2026 20:27 406 0

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Българските надежди за медали се запазват, а равенството между половете бележи нова ера в олимпийските игри

Алпийският сноуборд остава част от Зимната олимпиада 2030 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След дълги дебати и напрегнати очаквания, Международният олимпийски комитет (МОК) официално обяви, че паралелният гигантски слалом по алпийски сноуборд ще бъде част от програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година, които ще се проведат във величествените Френски Алпи. Решението бе взето на извънредно заседание в Лозана, където съдбата на някои дисциплини висеше на косъм.

Тази новина носи огромна радост за българските фенове на зимните спортове. Нашите национални герои – бронзовият медалист от Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров, носителят на Световната купа Радослав Янков, както и талантливите Малена Замфирова и Александър Кръшняк – ще имат възможност да се борят за нови отличия и да прославят България на световната сцена. Българските спортисти изиграха ключова роля в кампанията за запазване на дисциплината. Силните им изяви и вдъхновяващите речи, особено тази на Малена Замфирова, която бе отличена като най-добър млад спортист в Европа, убедиха МОК в значимостта на паралелния гигантски слалом.

Докато северната комбинация (ски скокове и ски бягане) отпадна от олимпийската програма, алпийският сноуборд оцеля благодарение на високия интерес и равнопоставеността между мъжете и жените. Зимните игри в Алпите през 2030 г. ще бъдат исторически – за първи път квотите за спортисти ще бъдат разпределени абсолютно поравно между половете: 1525 жени и 1521 мъже ще се състезават в 126 дисциплини, включително 15 смесени.

„Това е изключителна победа за българския спорт! Нашата федерация и треньорите ни работиха неуморно, за да се запази мястото на паралелния гигантски слалом. Имаме силен отбор и младо поколение, което може да ни донесе нови поводи за гордост през 2030 г.“, коментира развълнувано Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет.


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