Ибрахима Конате облече бялата фланелка: Реал Мадрид с ново попълнение в защита

Ибрахима Конате официално се присъедини към Реал Мадрид! 27-годишният централен защитник, който до неотдавна бе част от Ливърпул, вече е част от „кралския клуб“, след като подписа договор за четири години, валиден до лятото на 2030 година.

Кариерата на Конате започва във френския Сошо, където през сезон 2016/17 прави първите си стъпки в професионалния футбол. След това талантливият бранител се утвърждава в РБ Лайпциг, където прекарва четири сезона и се превръща в един от най-обещаващите защитници в Бундеслигата. През 2021 година Конате поема към английската Висша лига, обличайки екипа на Ливърпул. За „червените“ французинът записва впечатляващите 183 мача, в които реализира 7 попадения и асистира за още 4 гола – постижение, което подчертава неговата универсалност и принос както в защита, така и в атака.

След изтичането на договора му с Ливърпул, Конате се превърна в един от най-желаните свободни агенти на пазара. В края на май мърсисайдският клуб официално потвърди раздялата с френския национал, чиято пазарна оценка в момента възлиза на около 45 милиона евро.