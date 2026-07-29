Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рио Фърдинанд призова Дани Уелбек да откаже на Челси и да се върне в Манчестър Юнайтед

Рио Фърдинанд призова Дани Уелбек да откаже на Челси и да се върне в Манчестър Юнайтед

29 Юли, 2026 09:06 448 0

  • рио фърдинанд-
  • дани уелбек-
  • челси-
  • манчестър юнайтед-
  • защитник-
  • червените дяволи-
  • трансфер-
  • футболист-
  • свободен агент-
  • висшата лига-
  • брайтън

Легендата на „червените дяволи“ иска бившият му съотборник отново да облече екипа на Юнайтед, след като нападателят е близо до изненадващ трансфер на „Стамфорд Бридж“

Рио Фърдинанд призова Дани Уелбек да откаже на Челси и да се върне в Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рио Фърдинанд се опита да убеди Дани Уелбек да отхвърли офертата на Челси и да се завърне в Манчестър Юнайтед. Бившият защитник на „червените дяволи“ отправи публичен призив към своя някогашен съотборник, след като стана ясно, че нападателят е близо до изненадващ трансфер на „Стамфорд Бридж“.

Според последните информации 35-годишният Уелбек е на крачка от преминаване в Челси, като лондончани са готови да привлекат и друг опитен футболист – Джордан Хендерсън, който може да пристигне като свободен агент.

Уелбек направи един от най-силните сезони в кариерата си през миналата кампания, след като отбеляза 13 гола във Висшата лига с екипа на Брайтън. Това бе най-доброто му постижение в един сезон в английския елит и изравни клубния рекорд на „чайките“ за голове в рамките на една кампания във Висшата лига – 13 попадения, колкото има и Глен Мъри през сезон 2018/19.

Нападателят започна кариерата си в Манчестър Юнайтед и записа 142 мача за първия отбор, като спечели титлата във Висшата лига, две Купи на лигата, две Къмюнити Шийлд и Световното клубно първенство.

Именно връзката му с Юнайтед накара Фърдинанд да се намеси. Бившият английски национал публикува съобщение в социалната мрежа X, с което призова Уелбек да се върне на „Олд Трафорд“.

„Уелбс… игнорирай Челси и се върни у дома! Шампионска лига в Манчестър през следващия сезон“, написа Фърдинанд.

Евентуалният трансфер на Уелбек в Челси е още по-изненадващ, тъй като клубът следваше политика на привличане предимно на млади футболисти през последните години. Лондончани не са дали нито една минута на играч над 30 години в последните си 123 мача във всички турнири след последното участие на 39-годишния Тиаго Силва през май 2024 година.

Ако Уелбек запише участие за Челси във Висшата лига през новия сезон, той ще стане първият футболист в историята на турнира, който е играл за Манчестър Юнайтед, Арсенал и Челси.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове