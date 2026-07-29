Рио Фърдинанд призова Дани Уелбек да откаже на Челси и да се върне в Манчестър Юнайтед

Рио Фърдинанд се опита да убеди Дани Уелбек да отхвърли офертата на Челси и да се завърне в Манчестър Юнайтед. Бившият защитник на „червените дяволи“ отправи публичен призив към своя някогашен съотборник, след като стана ясно, че нападателят е близо до изненадващ трансфер на „Стамфорд Бридж“.

Според последните информации 35-годишният Уелбек е на крачка от преминаване в Челси, като лондончани са готови да привлекат и друг опитен футболист – Джордан Хендерсън, който може да пристигне като свободен агент.

Уелбек направи един от най-силните сезони в кариерата си през миналата кампания, след като отбеляза 13 гола във Висшата лига с екипа на Брайтън. Това бе най-доброто му постижение в един сезон в английския елит и изравни клубния рекорд на „чайките“ за голове в рамките на една кампания във Висшата лига – 13 попадения, колкото има и Глен Мъри през сезон 2018/19.

Нападателят започна кариерата си в Манчестър Юнайтед и записа 142 мача за първия отбор, като спечели титлата във Висшата лига, две Купи на лигата, две Къмюнити Шийлд и Световното клубно първенство.

Именно връзката му с Юнайтед накара Фърдинанд да се намеси. Бившият английски национал публикува съобщение в социалната мрежа X, с което призова Уелбек да се върне на „Олд Трафорд“.

„Уелбс… игнорирай Челси и се върни у дома! Шампионска лига в Манчестър през следващия сезон“, написа Фърдинанд.

Евентуалният трансфер на Уелбек в Челси е още по-изненадващ, тъй като клубът следваше политика на привличане предимно на млади футболисти през последните години. Лондончани не са дали нито една минута на играч над 30 години в последните си 123 мача във всички турнири след последното участие на 39-годишния Тиаго Силва през май 2024 година.

Ако Уелбек запише участие за Челси във Висшата лига през новия сезон, той ще стане първият футболист в историята на турнира, който е играл за Манчестър Юнайтед, Арсенал и Челси.