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Барселона отхвърли първа оферта за полузащитник, поиска 40 милиона евро

Барселона отхвърли първа оферта за полузащитник, поиска 40 милиона евро

29 Юли, 2026 07:57 1 098 0

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Каталунците са готови да се разделят с младия халф през това лято, но няма да го направят на по-ниска цена

Барселона отхвърли първа оферта за полузащитник, поиска 40 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона вече е отхвърлила първата официална оферта за полузащитника Марк Касадо, след като предложената сума не е удовлетворила ръководството на каталунския клуб.

Според информация на “Mundo Deportivo”, 22-годишният халф почти сигурно ще напусне „Камп Ноу“ преди края на летния трансферен прозорец. Старши треньорът Ханзи Флик не го включва в дългосрочните си планове, а интерес към испанския национал има от няколко европейски клуба, както и от отбори извън Стария континент.

Една от отправените оферти обаче вече е получила отрицателен отговор. От Барселона са преценили, че финансовите параметри не отговарят на оценката им за футболиста.

Ръководството на испанския шампион вече е уведомило кандидатите за подписа на Касадо, че очаква минимум 40 милиона евро за негов трансфер. Причината е сериозното поскъпване на сделките през настоящото лято, което е накарало клуба да увеличи исканата сума.

В Барселона са убедени, че могат да получат желаната цена, тъй като Касадо е един от най-перспективните испански полузащитници и въпреки че не влиза в плановете на Флик, интересът към него остава сериозен.


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