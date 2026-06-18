Ливърпул натиска газта: Ян Диоманде – новата звезда на „Анфийлд“?

Ливърпул е на път да разтърси пазара с амбициозен ход. Английският гранд е насочил вниманието си към Ян Диоманде – 19-годишното крило на РБ Лайпциг и национал на Кот д’Ивоар, който се очертава като една от най-желаните млади звезди в Европа. Новият мениджър на „червените“, Андони Ираола, е категоричен в желанието си да види Диоманде с екипа на Ливърпул и настоява ръководството да ускори преговорите.

Не само Ливърпул е в надпреварата за подписа на Диоманде. Пари Сен Жермен и Реал Мадрид също следят отблизо ситуацията, а РБ Лайпциг е поставил солидна цена – около 112 милиона паунда. Въпреки това, на „Анфийлд“ виждат в младия ивуариец дългосрочен заместник на Мохамед Салах и са готови да се борят докрай за неговите услуги.

Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, Ливърпул е решен да изпревари ПСЖ, които временно са стопирали офанзивата си заради неясното бъдеще на Брадли Баркола. Това дава на „червените“ ценна преднина в преговорите, като се очаква английският клуб да подобри вече отправените оферти към Диоманде.

Паралелно с усилията за Диоманде, Ливърпул работи и по трансфера на Виктор Муньос от Осасуна. Муньос впечатлява с тактическа гъвкавост и способност да играе по целия фронт на атаката – качества, които ще дадат на Ираола повече опции в предни позиции. Въпреки това, клубът не смята да се ограничава само с едно ново крило, като Диоманде остава приоритет.

Журналистите Бен Джейкъбс и Пол Джойс потвърждават, че Ливърпул е оптимистично настроен за успешен финал на сделката. Очаква се преговорите да се ускорят, а не е изключено трансферът да бъде финализиран още по време на Световното първенство. Подкрепата на самия Диоманде може да се окаже решаваща, тъй като РБ Лайпциг все още очаква неговото решение – дали ще поднови договора си или ще потърси ново предизвикателство още това лято.

🚨 Liverpool are stepping up their pursuit of Yan Diomande, with new boss Andoni Iraola fully backing a move for the RB Leipzig winger and pushing the club to get a deal done. 🇨🇮



The 19-year-old is viewed as a long-term successor to Mohamed Salah, with Liverpool already in talks… pic.twitter.com/nqyapDoDSo — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 17, 2026