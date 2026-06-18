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Ливърпул натиска газта: Ян Диоманде – новата звезда на „Анфийлд“?

Ливърпул натиска газта: Ян Диоманде – новата звезда на „Анфийлд“?

18 Юни, 2026 18:17 456 0

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Мърсисайдци влизат в ожесточена битка за подписа на младия талант от РБ Лайпциг, докато конкуренцията не спи

Ливърпул натиска газта: Ян Диоманде – новата звезда на „Анфийлд“? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ливърпул е на път да разтърси пазара с амбициозен ход. Английският гранд е насочил вниманието си към Ян Диоманде – 19-годишното крило на РБ Лайпциг и национал на Кот д’Ивоар, който се очертава като една от най-желаните млади звезди в Европа. Новият мениджър на „червените“, Андони Ираола, е категоричен в желанието си да види Диоманде с екипа на Ливърпул и настоява ръководството да ускори преговорите.

Не само Ливърпул е в надпреварата за подписа на Диоманде. Пари Сен Жермен и Реал Мадрид също следят отблизо ситуацията, а РБ Лайпциг е поставил солидна цена – около 112 милиона паунда. Въпреки това, на „Анфийлд“ виждат в младия ивуариец дългосрочен заместник на Мохамед Салах и са готови да се борят докрай за неговите услуги.

Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, Ливърпул е решен да изпревари ПСЖ, които временно са стопирали офанзивата си заради неясното бъдеще на Брадли Баркола. Това дава на „червените“ ценна преднина в преговорите, като се очаква английският клуб да подобри вече отправените оферти към Диоманде.

Паралелно с усилията за Диоманде, Ливърпул работи и по трансфера на Виктор Муньос от Осасуна. Муньос впечатлява с тактическа гъвкавост и способност да играе по целия фронт на атаката – качества, които ще дадат на Ираола повече опции в предни позиции. Въпреки това, клубът не смята да се ограничава само с едно ново крило, като Диоманде остава приоритет.

Журналистите Бен Джейкъбс и Пол Джойс потвърждават, че Ливърпул е оптимистично настроен за успешен финал на сделката. Очаква се преговорите да се ускорят, а не е изключено трансферът да бъде финализиран още по време на Световното първенство. Подкрепата на самия Диоманде може да се окаже решаваща, тъй като РБ Лайпциг все още очаква неговото решение – дали ще поднови договора си или ще потърси ново предизвикателство още това лято.


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