Волейболните националки на България със загуба от Тайланд в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България загуби от домакина Тайланд с 0:3 (22:25, 20:25, 17:25) във втория си двубой от турнира във Волейболната лига на нациите в Банкок. Срещата се игра пред препълнени трибуни, които подкрепяха бурно своя тим през целия мач.

Селекционерът Марчело Абонданца започна срещата с Лора Славчева, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Микаела Стоянова, Дарина Нанева и либеро Мила Пашкулева. В защита на мястото на Пашкулева се включваше капитанът Жана Тодорова.

Българският тим стартира отлично двубоя. Благодарение на добре насочения сервис на Александра Миланова, организираната игра на блокада и защита, както и успешните контраатаки, националките поведоха убедително с 6:1.

В следващите разигравания обаче затрудненията в посрещане позволиха на Тайланд да натрупа серия от точки и да намали до 7:8, което принуди Марчело Абонданца да поиска прекъсване. След него Микаела Стоянова прекъсна серията на домакините с мощна атака от втора линия, а постепенно България възстанови ритъма си.

Мирослава Паскова бе сред най-ефективните състезателки в този период, а нейна блокада и ас на Борислава Съйкова увеличиха аванса на България до 19:13 и създадоха предпоставки за спокоен край на гейма.

Вместо това последва нов спад в играта на националките. Тайланд реализира пет поредни точки и изравни за 19:19. В търсене на промяна Абонданца направи двойна смяна, като в игра се появиха Мерелин Николова и Кая Николова на местата на Микаела Стоянова и Дарина Нанева.

Промените обаче не дадоха желания ефект. След няколко дълги разигравания домакините поведоха с 21:19. България успя да възстанови равенството след атака на Паскова и грешка на съперника, но в заключителните моменти тайландките демонстрираха най-силните си качества - стабилна защита и бърза игра по мрежата. Така домакините стигнаха до обрат и спечелиха първата част с 25:22.

Началото на втория гейм също бе обещаващо за българския отбор. Лора Славчева търсеше активно централните нападатели, а играта в защита функционираше добре. Въпреки това проблемите в нападение продължиха и Мерелин Николова отново се появи в игра още при 5:2 в полза на България.

Постепенно Тайланд успя да заличи изоставането си и обърна резултата до 8:6. До края на гейма националките не намериха начин да променят развоя на играта, а домакините контролираха събитията на терена и поведоха с 2:0 след 25:20.

В началото на третия гейм в игра се включи вторият разпределител на България Маргарита Гунчева. След няколко грешки в нападение Микаела Стоянова отново бе заменена от Мерелин Николова.

За разлика от предишните два гейма този път българският тим не успя да изгради ранен аванс. Тайланд натрупа комфортна преднина от 8:4, а въпреки усилията на националките и директната точка от сервис на Борислава Съйкова за 6:8, домакините постепенно наложиха пълен контрол върху срещата.

До края на двубоя българският отбор не успя да намери решение срещу организираната игра на съперника, а Тайланд затвори третия гейм при 25:17 и спечели мача с 3:0.

Националките завършиха срещата с 11 непредизвикани грешки в нападение и едва 12 процента ефективност в атака - показател, който се оказа решаващ за крайния изход на двубоя.

Най-резултатни за България бяха Мирослава Паскова и Александра Миланова, които реализираха по 11 точки.

След шест изиграни срещи в Лигата на нациите България остава с една победа в актива си. Следващият двубой на „лъвиците“ е утре от 16:30 часа срещу Канада. Канадският тим заема седмото място във временното класиране с три победи до момента, а днешният ден бе почивен за северноамериканския състав.