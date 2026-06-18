Интер Милано на крачка от привличането на Марко Палестра

Интер Милано е направил официално предложение към Аталанта за подписа на талантливия бранител Марко Палестра. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, миланският гранд е сложил на масата впечатляващите 45 милиона евро, към които могат да се добавят още 5 милиона под формата на бонуси.

Само на 21 години, Марко Палестра вече се утвърди като един от най-обещаващите защитници в Серия А. През изминалия сезон 2025/26 той бе преотстъпен на Каляри, където изигра 37 срещи, реализира един гол и асистира за още четири попадения – постижения, които не останаха незабелязани от големите клубове.

Източници, близки до преговорите, разкриват, че Палестра вече е уточнил личните си условия с Интер и е готов да направи следващата стъпка в кариерата си. Ръководството на „нерадзурите“ е уверено, че сделката ще бъде финализирана в най-кратки срокове, а феновете на тима вече тръпнат в очакване на официалното потвърждение.

С привличането на Марко Палестра, Интер Милано демонстрира сериозните си намерения за предстоящата кампания. Ако трансферът бъде осъществен, младият италианец ще се превърне в ключова фигура в защитата на „нерадзурите“, които се стремят към нови трофеи и европейски успехи.