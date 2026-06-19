Хаити се изправя срещу Бразилия без страх: „Имаме само какво да спечелим“

В навечерието на дългоочаквания двубой от Световното първенство по футбол, между Хаити и Бразилия, старши треньорът на хаитяните Себастиен Мине излъчва оптимизъм и увереност. Френският наставник подчерта, че неговият състав няма какво да губи срещу петкратните световни шампиони, а напротив – може само да спечели ценен опит и престиж.

„Много други национални отбори мечтаят да бъдат на нашето място. Ние сме истински щастливци, че ще се изправим срещу един от най-силните тимове на планетата“, сподели Мине преди сблъсъка във Филаделфия. Той разкри, че основното му послание към играчите е просто, но категорично: „Бягайте, бягайте, бягайте!“

Въпреки че Хаити няма богат международен опит, селекционерът е категоричен, че отборът е заслужил мястото си сред най-добрите. „Това е невероятна възможност за нас. Трябва да намерим правилната стратегия и да покажем, че сме достойни за този форум“, допълни Мине.

Хаитяните стартираха участието си на световното първенство с минимална загуба от Шотландия (0:1), докато Бразилия завърши наравно 1:1 с Мароко в първия си мач от група „С“. Въпреки трудния старт, Мине вярва, че всичко е възможно, ако отборът демонстрира характер и дисциплина.

„Началните минути ще бъдат ключови. Искам да видя, че всеки един от футболистите е готов да даде всичко от себе си и да изпълни поставените задачи“, завърши треньорът на Хаити.