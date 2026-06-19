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Ламин Ямал: Лионел Меси е безспорният крал на футбола

Ламин Ямал: Лионел Меси е безспорният крал на футбола

19 Юни, 2026 21:51 544 4

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Младата надежда на Испания възхвалява аржентинската легенда след феноменалния му старт на Мондиал 2026

Ламин Ямал: Лионел Меси е безспорният крал на футбола - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал не скри възхищението си от Лионел Меси след поредното магическо представяне на аржентинския маестро. След като Меси разтърси света с хеттрик още в първия си мач на Световното първенство 2026, Ямал не пести похвалите си към осемкратния носител на „Златната топка“.

„Всеки път, когато Лео стъпи на терена, той затвърждава статута си на най-велик футболист, който някога е играл тази игра. Ако някой все още се съмнява, то това е просто защото търси под вола теле“, заяви Ямал пред испанската телевизия RTVE. Макар да признава, че неговият личен идол е Неймар заради уникалния му стил, младият нападател е категоричен: „Меси е номер едно за всички времена.“

Освен да коментира футболните гении, Ламин Ямал сподели и за собственото си състояние след скорошна травма. В последния мач на Испания срещу Кабо Верде, завършил с разочароващо равенство, Ямал се появи на терена в 71-вата минута, но все още не е напълно готов за пълни 90 минути.

„Още не съм на 100%, но съм готов да дам всичко от себе си, когато треньорът ме повика. Чувствам се все по-добре и с нетърпение очаквам следващия двубой. Бях извън игра известно време, но вече съм напълно възстановен. Докато се възстановявах, мислех за Световното първенство, но лекарите ме окуражиха и сега съм отново на линия“, сподели с усмивка младият талант.


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