Левски стартира лятната подготовка с убедителна победа и четири попадения

Летният подготвителен лагер на Левски в Правец започна с гръм и трясък, след като столичният гранд разгроми Академик Свищов с категоричното 4:0. Под ръководството на своя наставник Хулио Веласкес, "сините" показаха отлична форма и настроение още в първия си приятелски двубой.

Още в началните минути на срещата Левски даде заявка за доминация. Армстронг Око-Флекс откри резултата още във 2-рата минута, а само миг по-късно новото попълнение Давид Кусо удвои преднината на тима.

До края на първата част Акрам Бурас се разписа за 3:0, а през второто полувреме Хуан Переа оформи крайното 4:0.

След впечатляващото начало, "сините" ще продължат подготовката си в Правец. Следващата проверка за Левски е насрочена за 23 юни, когато съперник ще бъде Етър Велико Търново.

Стартов състав:



Левски: 1. Огнян Владимиров, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 27. Евертон Бала, 47. Давид Кусо, 39. Стивън Стоянчов, 11. Армстронг Око-Флекс