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Левски стартира лятната подготовка с убедителна победа и четири попадения

Левски стартира лятната подготовка с убедителна победа и четири попадения

19 Юни, 2026 20:00 560 3

  • подготвителен лагер-
  • левски-
  • правец-
  • академик свищов-
  • хулио веласкес

"Сините" демонстрираха класа срещу Академик Свищов в първата си контрола

Левски стартира лятната подготовка с убедителна победа и четири попадения - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Летният подготвителен лагер на Левски в Правец започна с гръм и трясък, след като столичният гранд разгроми Академик Свищов с категоричното 4:0. Под ръководството на своя наставник Хулио Веласкес, "сините" показаха отлична форма и настроение още в първия си приятелски двубой.

Още в началните минути на срещата Левски даде заявка за доминация. Армстронг Око-Флекс откри резултата още във 2-рата минута, а само миг по-късно новото попълнение Давид Кусо удвои преднината на тима.

До края на първата част Акрам Бурас се разписа за 3:0, а през второто полувреме Хуан Переа оформи крайното 4:0.

След впечатляващото начало, "сините" ще продължат подготовката си в Правец. Следващата проверка за Левски е насрочена за 23 юни, когато съперник ще бъде Етър Велико Търново.

Стартов състав:

Левски: 1. Огнян Владимиров, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 27. Евертон Бала, 47. Давид Кусо, 39. Стивън Стоянчов, 11. Армстронг Око-Флекс


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  • 1 Фейк - либераст

    3 1 Отговор
    Бравос! 4 българчета плюс 7 чужденци - нов внос да победят Свищов с 4:0! Следващата среща с Каспичан 8:0! Те за това са шампиони!

    20:23 19.06.2026

  • 2 Гешевче

    2 0 Отговор
    Хаха, сега разбирам, че този отбор още го има....и не, не е убедителна.

    20:51 19.06.2026

  • 3 ЧЕКАМЕ ТАНАС И БОСТАН

    0 0 Отговор
    Шиш и тууупан да отида на баня със лук и да се помиришат яко. А тука само със втородивизионни отборчета за самочувствие.

    21:01 19.06.2026

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