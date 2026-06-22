Историческа нощ за „фараоните“: Мохамед Салах поведе Египет към първа победа на Световно първенство

Националният отбор на Египет записа златни страници в своята футболна история.

Селекцията на „фараоните“ постигна първата си победа на световни финали, надигравайки Нова Зеландия с 3:1 в драматичен сблъсък от втория кръг на Група G, игран на стадион „БиСи Плейс“ в Канада.

Двубоят започна кошмарно за африканския тим. В 15-ата минута защитникът Фин Сърман взриви новозеландската агитка, засичайки с глава центриране от корнер на Тим Пейн за 1:0. „Ол Уайтс“ задържаха преднината си до почивката, но през втората част класата на Египет си каза думата.

Големият обрат стартира в 58-ата минута, когато Мостафа Зико възстанови равенството след асистенция на Мохамед Хани. Щурмът на „фараоните“ се засили и в 67-ата минута суперзвездата на Ливърпул Мохамед Салах хвърли трибуните в екстаз. Капитанът получи топката в наказателното поле и с прецизен удар с левия крак не остави шансове на противниковия вратар за 2:1.

Точка на спора сложи резервата Трезеге в 82-ата минута. Той се възползва от перфектно подаване на Салах след заучено изпълнение на ъглов удар и оформи крайното 3:1.

С този успех и след нулевото равенство между Белгия и Иран в другия мач от потока, Египет еднолично оглави класирането в Група G с актив от 4 точки. Иран и Белгия имат по 2, а Нова Зеландия остава на дъното с 1 точка. В последния кръг Египет се изправя срещу Иран в Сиатъл, като дори равенство ще им гарантира историческо класиране за елиминациите.