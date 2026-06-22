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Историческа нощ за „фараоните“: Мохамед Салах поведе Египет към първа победа на Световно първенство

Историческа нощ за „фараоните“: Мохамед Салах поведе Египет към първа победа на Световно първенство

22 Юни, 2026 06:06, обновена 22 Юни, 2026 06:08 1 823 0

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След обрат от 0:1 до 3:1 срещу Нова Зеландия във Ванкувър, египтяните оглавиха Група G и направиха огромна крачка към 1/16-финалите на Мондиал 2026

Историческа нощ за „фараоните“: Мохамед Салах поведе Египет към първа победа на Световно първенство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Египет записа златни страници в своята футболна история.

Селекцията на „фараоните“ постигна първата си победа на световни финали, надигравайки Нова Зеландия с 3:1 в драматичен сблъсък от втория кръг на Група G, игран на стадион „БиСи Плейс“ в Канада.

Двубоят започна кошмарно за африканския тим. В 15-ата минута защитникът Фин Сърман взриви новозеландската агитка, засичайки с глава центриране от корнер на Тим Пейн за 1:0. „Ол Уайтс“ задържаха преднината си до почивката, но през втората част класата на Египет си каза думата.

Големият обрат стартира в 58-ата минута, когато Мостафа Зико възстанови равенството след асистенция на Мохамед Хани. Щурмът на „фараоните“ се засили и в 67-ата минута суперзвездата на Ливърпул Мохамед Салах хвърли трибуните в екстаз. Капитанът получи топката в наказателното поле и с прецизен удар с левия крак не остави шансове на противниковия вратар за 2:1.

Точка на спора сложи резервата Трезеге в 82-ата минута. Той се възползва от перфектно подаване на Салах след заучено изпълнение на ъглов удар и оформи крайното 3:1.

С този успех и след нулевото равенство между Белгия и Иран в другия мач от потока, Египет еднолично оглави класирането в Група G с актив от 4 точки. Иран и Белгия имат по 2, а Нова Зеландия остава на дъното с 1 точка. В последния кръг Египет се изправя срещу Иран в Сиатъл, като дори равенство ще им гарантира историческо класиране за елиминациите.


Канада
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