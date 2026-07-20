След финала: Де ла Фуенте и Скалони плачат от гордост и мъка

Испания е новият световен шампион по футбол! В драматичен финал на Мондиал 2026, игран на „МетЛайф Стейдиъм“, иберийците детронираха Аржентина с 1:0 след продължения.

Единственото и безценно попадение отбеляза резервата Феран Торес в 106-ата минута. Срещата бе белязана от червения картон на Енцо Фернандес в края на редовното време и рекордните 11 спасявания на Емилиано Мартинес. Ето какви са първите горещи отзиви от лагерите на двата финалиста и водещите световни медии.

Реакциите от щабовете: Признание и гордост

Селекционерът на Испания, Луис де лa Фуенте, който на 65 години стана най-възрастният треньор с подобен триумф, не скри сълзите си:

„Изключително горд съм от това поколение футболисти, които израснаха с тази идея и я направиха по-добра. Те са пример за семейство. Спечелихме всичко и това е прекрасно.“ – цитиран от официалния сайт на FIFA.

От другата страна, наставникът на Аржентина Лионел Скалони напусна пресконференцията разплакан, но призна превъзходството на съперника:

„Има тъга, но и съзнание, че дадохме всичко от себе си. Испания беше по-добрият отбор – това е истината. Вечно ще съм благодарен на тези момчета, защото се бориха до самия край.“ – сподели Скалони пред CNBC.

Какво казаха главните действащи лица на терена?

Феран Торес (Испания): „Честно казано, не мислих много. Просто видях топката да идва към мен и шутирах със силата на целия испански народ. Този гол принадлежи на 49 милиона испанци, на цялата страна.“ – заяви героят пред Al Jazeera

„Честно казано, не мислих много. Просто видях топката да идва към мен и шутирах със силата на целия испански народ. Този гол принадлежи на 49 милиона испанци, на цялата страна.“ – заяви героят пред Лионел Меси (Аржентина): 39-годишният гений, за когото това почти сигурно бе последен мач на Световно първенство, бе съкрушен и напусна терена в сълзи. В кратка декларация той призна, че „Ла Роха“ е заслужавала купата.

Анализите на световните медии

Водещите спортни издания определят резултата като абсолютно справедлив с оглед пълната доминация на европейския шампион.

BBC Sport определи мача като „Победа за футбола срещу засрамващата тактика на Аржентина“. Медията подчертава, че Испания е контролирала 65% от владението на топката и е отправила 20 удара, докато „албиселесте“ не са имали точен изстрел в редовното време.

The Athletic / NY Times Фокусират се върху Eнцо Фернандес, чийто червен картон е определен като „глупав и непростим“, правейки задачата на Аржентина невъзможна.

The Guardian отличава феноменалното представяне на Родри (избран за Световен играч на турнира) и 19-годишния Пау Кубарси, завършил с внушителните 121 точни паса във финала