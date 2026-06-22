Втори шанс в сянката на колосите: Йордания търси първа историческа точка, Ерлинг Холанд излиза за отмъщение срещу Сенегал

Докато световното внимание в групи I и J е насочено към мегазвездите Лионел Меси и Килиан Мбапе, същинската драма за оцеляване на Световното първенство се разиграва на съседните терени.
Днес Йордания, Алжир, Норвегия и Сенегал излизат в директни битки, в които равенството не устройва никого. Загубилите в първия кръг нямат право на повече грешки, което гарантира атакуващ футбол и максимален залог от първата до последната минута.
Ето всичко най-важно преди двата ключови сблъсъка от днешната програма:
Йордания – Алжир: Арабско дерби на оцеляването (Група J)
Начален час: 23:00 ч. (българско време)
Стадион: „Руз Боул“, Пасадина
Ситуацията в лагерите:
Йордания дебютира на световни финали с достойна игра, но отстъпи с 1:3 на Австрия. Сега воденият от Джамал Салами тим излиза за задължителен резултат в историческо арабско дерби. Алжирските „пустинни лисици“ пък бяха прегазени от Аржентина (0:3) и са подложени на унищожителни критики от медиите у дома.
Ключов дуел: Халфът на Монпелие Муса Ал-Тамари (Йордания) срещу опитния капитан на Алжир Рияд Марез. Който успее да спечели битката по фланга, ще осигури предимство за своя тим.
Норвегия – Сенегал: Сблъсък на титани в търсене на реванш (Група I)
Начален час: 03:00 ч. след полунощ (българско време, 23 юни)
Стадион: „Люмен Фийлд“, Сиатъл
Ситуацията в лагерите:
Норвегия стартира кампанията си с разгромен триумф 4:1 над Ирак, в който Ерлинг Холанд отново показа безмилостната си форма. Скандинавците обаче помнят горчилката от последните големи форуми и знаят, че Сенегал е съвсем различно изпитание. Африканският колос бе пречупен от Франция (1:3), но селекционерът Алиу Сисе е майстор на тактическите пренастройки след тежки загуби.
Ключов дуел: Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд се изправя директно срещу физическата мощ на сенегалската отбрана, ръководена от Калиду Кулибали. Този двубой може да реши съдбата на първото място в групата.
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