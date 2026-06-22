ЦСКА има списък с набелязани вратари, Сенси се съгласил на нов договор на Анортозис

ЦСКА има списък с набелязани за привличане вратари, пише "Тема Спорт". Армейците все още не са започнали конкретни преговори, но държат под око футболисти под рамката в случай на развитие около изходящ трансфер на Фьодор Лапоухов.



Беларуският национал е обект на сериозен интерес от страна на чуждестранни клубове. Сред тях са няколко отбора от Русия, но вратарят вече на няколко пъти заяви, че амбициите му са да продължи развитието си в Западна Европа. През пролетта той бе следен от Саутхемптън и Айнтрахт Франкфурт.



В момента желанието на ЦСКА, както и на самия футболист, е той да остане в Борисовата градина за поне още един сезон. Това обаче може да се промени при силни изяви на стража в европейските турнири. Още през пролетта се писа, че Спартак Москва оценява Лапоухов на около 4 милиона евро.

Трансферната цел на ЦСКА Стефано Сенси е дал принципно съгласие на офертата за нов договор на Анортозис. Това съобщават медиите в Кипър.



Въпреки това 30-годишният халф продължава преговорите с армейците, като се очаква съвсем скоро да вземе решение за бъдещето си. Предложението на Анортозис е за контракт до лятото на 2029 година с гарантирани 1.1 милиона евро, както и обещани бонуси.



Според запознати, ЦСКА продължава да е фаворит за подписа на двукратния шампион в Серия А с Интер.



Стефано Сенси трябва да вземе решение за бъдещето си до средата на юли, когато изтича откупната клауза от 300 000 евро, залегнала в договора му. ЦСКА е готов да извади и 200 000 евро на ръка за подписа на халфа.



Армейците работят усилено и по привличането на десния бек Ерик Меса от Естудиантес. Той трябва да бъде конкуренция на Давид Пастор след раздялата с Иван Турицов.

ЦСКА започна летните си контроли с късно заслужена победа над новака в словенския елит Брине Гросупле. Двете най-важни новини от проверката бяха неофициалният дебют на нападателя Жоел Цварц, както и формацията, с която армейците излязоха.



Момчетата на треньора Христо Янев бяха подредени в схема 4-2-3-1, като Бруно Жордао и Петко Панайотов действаха в предмостието на отбраната, а завърналият се от наем в Локо Пд Георги Чорбаджийски бе изнесен по-високо по терена.



По всичко личи, че именно това ще е тактическият подход на Христо Янев за новия сезон, като е възможно 4-2-3-1 да се преобразува в 4-4-1-1 или 4-4-2, както се случваше през второто полувреме, когато на игрището бяха Питас и Цварц. И партньорството им даде резултат, след като и двамата се разписаха за победата.



През пролетта Янев налагаше упорито формация 4-1-4-1, върху която започна да работи именно по време на подготвителния лагер в Турция през зимата.

Плексигласовите стъкла за "клетката" за гости на новия "Българска армия" вече са поставени. Блокът за привърженици на съперниковите отбори в сектор "Б" добива финален вид.



От фирмата-изпълнител Бестимекс ООД се похвалиха с видео от монтажа на своите канали в социалните мрежи.



"Крайни щрихи за Сектор Б. Остъкляване с Lexan , 12 mm, прозрачен. Практически нечуплив", написаха от фирмата, която обаче допусна гаф.



В клипа е изписано старото име на стадиона - "Народна армия". ЦСКА промени наименованието на своя дом още през 1990 година. Фенове на 31-кратния шампион бързо забелязаха неточността и последва вълна от коментари.