Тектонични промени в Разград: Лудогорец започна подготовка без Хьогмо, готви се мащабна чистка

Лудогорец официално даде старт на лятната си подготовка за новия сезон 2026/2027, но началото бе белязано от огромна несигурност на треньорския пост и сериозни кадрови промени в състава.

„Орлите“ се събраха на клубната база „Гнездо на орли“, където ще протече първата фаза от подготвителния лагер, преди тимът да замине за традиционните контроли в чужбина.

Сагата на треньорския пост

Най-горещата тема в Разград остава мениджърската позиция. Старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо, който пое отбора в края на миналата година, не се появи за първото занимание. Официалната версия на клуба е, че норвежкият специалист е в болничен. В спортните среди обаче усилено се коментира, че раздялата с него е неизбежна. Преговорите в момента са блокирани заради финансови детайли – Хьогмо настоява да получи пълната си неустойка, която възлиза на около 1 милион евро.

Докато казусът бъде разрешен, тренировъчния процес се ръководи от шведа Микаел Старе. Клубът обаче вече активно търси нов постоянен наставник. Основен фаворит за горещия стол е 44-годишният испанец Алберт Риера, който наскоро напусна германския Айнтрахт (Франкфурт) и притежава нужния профил да преследва високите цели на разградчани в Шампионската лига.

Трансферно лято

Лудогорец влиза в лятото с планове за пълно обновление на състава, като няколко ключови фигури вече си стягат багажа. Португалският бранител Диниш Алмейда официално напусна Разград като свободен агент. Настоящият договор на защитника изтече и той светкавично подписа с ЦСКА-София, превръщайки се в едно от най-шумните попълнения в Първа лига това лято.

Една от големите звезди на шампионите, Петър Станич, е пред трансфер в гранда Олимпиакос, като сделката се намира във финална фаза.

Ръководството на клуба работи по раздялата с Оливие Вердон, Педро Нареси и Матеус Машадо, за да освободи бюджет и места за чужденци извън ЕС.

По отношение на входящите трансфери, скаутите на Лудогорец отново са насочили поглед към Южна Америка и Балканите. Клубът преговаря с двама млади сръбски таланти, а за вратарския пост се обсъжда привличането на Боян Милосавлевич от Локомотив (Пловдив).

Планът за подготовка

Първият етап от подготовката в Разград ще продължи до 26 юни. Веднага след това отборът заминава на чуждестранен лагер, където ще изиграе поредица от силни международни контроли. Целта е тимът да влезе в оптимална форма за първите елиминационни кръгове на европейските клубни турнири през юли.