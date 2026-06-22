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Тектонични промени в Разград: Лудогорец започна подготовка без Хьогмо, готви се мащабна чистка

Тектонични промени в Разград: Лудогорец започна подготовка без Хьогмо, готви се мащабна чистка

22 Юни, 2026 15:00 959 5

  • лудогорец-
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  • трансфери-
  • подготовка

Докато Микаел Старе води първите занимания на „орлите“, ръководството преговаря за неустойката на норвежеца и финализира трансферите на ключови футболисти

Тектонични промени в Разград: Лудогорец започна подготовка без Хьогмо, готви се мащабна чистка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец официално даде старт на лятната си подготовка за новия сезон 2026/2027, но началото бе белязано от огромна несигурност на треньорския пост и сериозни кадрови промени в състава.

„Орлите“ се събраха на клубната база „Гнездо на орли“, където ще протече първата фаза от подготвителния лагер, преди тимът да замине за традиционните контроли в чужбина.

Сагата на треньорския пост

Най-горещата тема в Разград остава мениджърската позиция. Старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо, който пое отбора в края на миналата година, не се появи за първото занимание. Официалната версия на клуба е, че норвежкият специалист е в болничен. В спортните среди обаче усилено се коментира, че раздялата с него е неизбежна. Преговорите в момента са блокирани заради финансови детайли – Хьогмо настоява да получи пълната си неустойка, която възлиза на около 1 милион евро.

Докато казусът бъде разрешен, тренировъчния процес се ръководи от шведа Микаел Старе. Клубът обаче вече активно търси нов постоянен наставник. Основен фаворит за горещия стол е 44-годишният испанец Алберт Риера, който наскоро напусна германския Айнтрахт (Франкфурт) и притежава нужния профил да преследва високите цели на разградчани в Шампионската лига.

Трансферно лято

Лудогорец влиза в лятото с планове за пълно обновление на състава, като няколко ключови фигури вече си стягат багажа. Португалският бранител Диниш Алмейда официално напусна Разград като свободен агент. Настоящият договор на защитника изтече и той светкавично подписа с ЦСКА-София, превръщайки се в едно от най-шумните попълнения в Първа лига това лято.

Една от големите звезди на шампионите, Петър Станич, е пред трансфер в гранда Олимпиакос, като сделката се намира във финална фаза.

Ръководството на клуба работи по раздялата с Оливие Вердон, Педро Нареси и Матеус Машадо, за да освободи бюджет и места за чужденци извън ЕС.

По отношение на входящите трансфери, скаутите на Лудогорец отново са насочили поглед към Южна Америка и Балканите. Клубът преговаря с двама млади сръбски таланти, а за вратарския пост се обсъжда привличането на Боян Милосавлевич от Локомотив (Пловдив).

Планът за подготовка

Първият етап от подготовката в Разград ще продължи до 26 юни. Веднага след това отборът заминава на чуждестранен лагер, където ще изиграе поредица от силни международни контроли. Целта е тимът да влезе в оптимална форма за първите елиминационни кръгове на европейските клубни турнири през юли.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я виж ти

    6 1 Отговор
    Кинтите ли свършиха
    Странно съвпадение
    Когато дерибейството на тиквун и шиши свърши в делиормана правят чиска не станаха шампиони не взеха купа
    Аз не вярвам в случайности

    15:03 22.06.2026

  • 2 миленката

    2 0 Отговор
    на 3 уискита какви гръмки заглавия измисля хахахаххахах

    15:15 22.06.2026

  • 3 Прогресивна България

    1 2 Отговор
    Домусчиев е вечен поддръжник и финансира кампанията на Генерал Румен Радев. Лудогорец го очаква бляскаво бъдеще и защо не, да донесе купата на конференцията в Разград. Успех!

    Коментиран от #4, #5

    15:52 22.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прогресивна България":

    Вярно е, пише го в антени

    15:57 22.06.2026

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