Нов нападател в Дунав Русе идва с богата визитка от Испания

Футболният клуб Дунав Русе направи сериозна заявка за предстоящия сезон в Първа лига, като привлече в редиците си испанския нападател Алекс Валиньо. Ръководството на "драконите" финализира преговорите и официално представи Валиньо като най-новото си попълнение, което се очаква да внесе свежест и класа в атаката на отбора.

Роден в сърцето на Баската област, Валиньо започва футболната си кариера в прочутата школа на Атлетик Билбао – "Лесама". Именно там той преминава през всички юношески формации, усвоявайки тънкостите на испанския футбол и изграждайки се като техничен и борбен нападател.

Младият испанец не остава незабелязан – участва в престижния турнир UEFA Youth League, където се изправя срещу най-големите таланти на Стария континент. След престоя си в Атлетик Билбао, Валиньо трупа ценен опит в различни испански клубове като Тенерифе, Кадис, Аренас и Атлетико Санлукеньо. Последният му отбор е Баракалдо, където се състезава в конкурентната Primera RFEF.

С пристигането на Алекс Валиньо, Дунав Русе демонстрира амбиция да се утвърди сред най-добрите в българския футбол.