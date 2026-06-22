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Локомотив София обяви контроли с международни съперници

Локомотив София обяви контроли с международни съперници

22 Юни, 2026 18:49 493 0

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  • любослав пенев-
  • балкани-
  • ботошани

Столичният тим ще премери сили с клубове от Косово и Румъния, а официалното представяне предстои през юли

Локомотив София обяви контроли с международни съперници - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София се впуска в динамична лятна подготовка, изпълнена с интересни приятелски срещи срещу чуждестранни съперници. Ръководството на клуба разкри в социалните мрежи, че през юни и юли столичният тим ще премери сили с отбори от Косово и Румъния, като част от подготовката си за новия сезон.

По време на подготвителния лагер в живописния Банско, възпитаниците на Любослав Пенев ще излязат на терена срещу три различни съперника.

На 26 юни "червено-черните" ще се изправят срещу косовския Балкани, а пет дни по-късно – на 1 юли – ще премерят сили с румънския Ботошани. Серията от проверки ще завърши на 4 юли с двубой срещу още един представител на Косово – Дукажини.

Кулминацията на лятната подготовка ще бъде официалното представяне на отбора пред привържениците. Събитието ще се състои на 12 юли на стадион "Локомотив" в квартал "Надежда". Съперникът за този специален мач все още се уточнява, но очакванията са за истински футболен празник.

С разнообразна програма от контроли и международни проверки, Локомотив София демонстрира амбиция и желание за силен старт на предстоящия сезон.


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