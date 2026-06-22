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Четвърто ново попълнение в Ботев Пловдив

Четвърто ново попълнение в Ботев Пловдив

22 Юни, 2026 19:50 434 1

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  • договор-
  • „канарчетата“-
  • уганда-
  • ашдод

Тимоти Ауани подписа дългосрочен договор

Четвърто ново попълнение в Ботев Пловдив - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тимоти Ауани е четвъртото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. Централният защитник подписа дългосрочен договор с „канарчетата“.

183-сантиметровият бранител проведе първата си тренировка с „жълто-черните“ днес. До момента Ауани има 40 мача за националния отбор на Уганда.

От лятото на 2019 година Тимоти е част от израелския Ашдод, където се превръща в легенда на клуба и изиграва 190 двубоя.

В „жълто-черния“ клуб Тимоти ще носи фланелката с номер 20.


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  • 1 345

    1 0 Отговор
    Е те този вече е истински Българин ! Личи му от далече ... какви Лъвове ражда майка България ... Да му пожелаем Успех ...

    20:19 22.06.2026

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