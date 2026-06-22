Четвърто ново попълнение в Ботев Пловдив

Тимоти Ауани е четвъртото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. Централният защитник подписа дългосрочен договор с „канарчетата“.
183-сантиметровият бранител проведе първата си тренировка с „жълто-черните“ днес. До момента Ауани има 40 мача за националния отбор на Уганда.
От лятото на 2019 година Тимоти е част от израелския Ашдод, където се превръща в легенда на клуба и изиграва 190 двубоя.
В „жълто-черния“ клуб Тимоти ще носи фланелката с номер 20.
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20:19 22.06.2026