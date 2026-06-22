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Жозе Моуриньо се разделя с Раул Асенсио и Фран Гарсия

Жозе Моуриньо се разделя с Раул Асенсио и Фран Гарсия

22 Юни, 2026 22:28 366 0

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Промени в състава на "кралския клуб" под ръководството на португалския специалист

Жозе Моуриньо се разделя с Раул Асенсио и Фран Гарсия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С настъпването на новата ера в Реал Мадрид, начело с Жозе Моуриньо, двама футболисти се оказаха извън сметките на именития треньор. Раул Асенсио и Фран Гарсия са на прага на раздяла с "белия балет", съобщава уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо.

Двамата испанци, които до скоро бяха част от плановете на клуба, вече не попадат в стратегията на Моуриньо за предстоящия сезон. Очаква се Реал Мадрид да се раздели с тях още това лято, като ръководството ще настоява за сериозни трансферни суми. Причината – договорът на Раул Асенсио е валиден до 30 юни 2031 година, а този на Фран Гарсия – до 2027 година, което дава на мадридчани силна позиция при преговорите.

Междувременно, "лос бланкос" вече подсилиха състава си с няколко впечатляващи имена. Ибрахима Конате ще заздрави центъра на защитата, докато Марк Кукурея ще се грижи за левия фланг. Към тях ще се присъединят още Дензъл Дъмфрис и Бернардо Силва, които обещават да внесат допълнителна класа и динамика в играта на мадридчани.


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