Жозе Моуриньо се разделя с Раул Асенсио и Фран Гарсия

С настъпването на новата ера в Реал Мадрид, начело с Жозе Моуриньо, двама футболисти се оказаха извън сметките на именития треньор. Раул Асенсио и Фран Гарсия са на прага на раздяла с "белия балет", съобщава уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо.

Двамата испанци, които до скоро бяха част от плановете на клуба, вече не попадат в стратегията на Моуриньо за предстоящия сезон. Очаква се Реал Мадрид да се раздели с тях още това лято, като ръководството ще настоява за сериозни трансферни суми. Причината – договорът на Раул Асенсио е валиден до 30 юни 2031 година, а този на Фран Гарсия – до 2027 година, което дава на мадридчани силна позиция при преговорите.

Междувременно, "лос бланкос" вече подсилиха състава си с няколко впечатляващи имена. Ибрахима Конате ще заздрави центъра на защитата, докато Марк Кукурея ще се грижи за левия фланг. Към тях ще се присъединят още Дензъл Дъмфрис и Бернардо Силва, които обещават да внесат допълнителна класа и динамика в играта на мадридчани.