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Джорджина Родригес разгорещи социалните мрежи с нова фотосесия в басейн

Джорджина Родригес разгорещи социалните мрежи с нова фотосесия в басейн

22 Юни, 2026 23:43 742 1

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Половинката на Кристиано Роналдо отново демонстрира неустоим чар и стил пред милионите си фенове

Джорджина Родригес разгорещи социалните мрежи с нова фотосесия в басейн - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Слънцето грее, а Джорджина Родригес не пропуска възможност да напомни защо е сред най-обожаваните инфлуенсъри в света. Красавицата, която споделя живота си с футболната легенда Кристиано Роналдо, отново прикова вниманието на феновете си, този път с изкусителна снимка от басейна.

Без излишни думи, Джорджина публикува стори в Instagram, където позира в стилна банска визия, подчертаваща нейните изваяни форми. Кадърът, пропит с лятно настроение и неподправен сексапил, мигновено предизвика буря от реакции сред нейните над 73 милиона последователи. Харесванията и коментарите заваляха като летен дъжд, а феновете не спестиха комплиментите си.

Джорджина не само демонстрира перфектна фигура, но и вдъхновява милиони жени по света със своята увереност и позитивизъм. Всеки неин пост се превръща в истинско събитие, а последната ѝ изява край басейна е поредното доказателство за нейния магнетизъм.

Докато Кристиано Роналдо покорява футболни върхове, Джорджина уверено гради собствена империя в социалните мрежи. Със своята харизма и стил тя се утвърди като модна икона и вдъхновение за милиони.


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  • 1 Аман

    4 0 Отговор
    Бе! Този Роналдо няма ли да започне да си оправя жената, за да не се излага горката!

    23:46 22.06.2026

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