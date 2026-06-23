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ЦСКА от Австрия: „Армейците“ в очакване на Сенси след победен старт на контролите

ЦСКА от Австрия: „Армейците“ в очакване на Сенси след победен старт на контролите

23 Юни, 2026 10:20 727 3

  • цска-
  • австрия-
  • подготовка

Трансферният пазар ври: двукратен шампион с "Интер" облича червения екип

ЦСКА от Австрия: „Армейците“ в очакване на Сенси след победен старт на контролите - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА навлиза в решителната фаза от лятната си подготовка на австрийска земя. Възпитаниците на старши треньора Христо Янев демонстрират високо темпо, а трансферният пазар около клуба буквално врери след новините за грандиозно италианско попълнение.

Трансферна бомба: Стефано Сенси облича червения екип

Световноизвестният журналист Фабрицио Романо взриви българското футболно пространство с новината, че ЦСКА е уредил бившия халф на Интер и италианския национален отбор Стефано Сенси.

Двукратният шампион на Серия А пристига в София с очаквания да стане най-скъпоплатеният футболист в историята на родния ефикасен шампионат.

Междувременно нидерландското ново попълнение Жоел Цварц вече направи перфектен дебют и заяви в първото си интервю, че бързо се адаптира към колектива и головете тепърва предстоят.

„Червените“ откриха серията си от приятелски мачове в Алпите с инфарктна, но заслужена победа с 2:1 над словенския Брине. Именно новото попълнение Жоел Цварц отбеляза първия гол за състава в подготовката само 31 часа след пристигането си в лагера.

Победата донесе допълнително самочувствие на младите таланти и опитните играчи в състава на Христо Янев.

Лагерът в Австрия продължава с пълна сила, като пред тима предстоят сериозни тестове на международно ниво.

Утре, 24 юни, ЦСКА ще срещне Полесие Житомир, чака се и потвърждение за контрола на 27 юни. Вариант за нея бе Карабах, но той е сред възможните съперници на ЦСКА в Лига Европа.

Тимът ще бъде представен официално на 3 юли с контрола срещу Марек.

Всички национални състезатели вече са на линия и се готвят на максимални обороти на австрийска земя, а феновете тръпнат в очакване на официалното представяне на Сенси.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 3 Отговор
    В Австрия е Литекс, още малко и ще станат 10 години, откакто цска го няма!

    Коментиран от #2

    11:23 23.06.2026

  • 2 ЦСКА

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    ЦСКА винаги ще има,приятелю.

    Коментиран от #3

    11:40 23.06.2026

  • 3 Левски 1914

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЦСКА":

    Забрави ли какво стана на 09 09 2016г, или си бил малък?

    11:46 23.06.2026

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