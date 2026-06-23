ЦСКА от Австрия: „Армейците“ в очакване на Сенси след победен старт на контролите

ЦСКА навлиза в решителната фаза от лятната си подготовка на австрийска земя. Възпитаниците на старши треньора Христо Янев демонстрират високо темпо, а трансферният пазар около клуба буквално врери след новините за грандиозно италианско попълнение.

Трансферна бомба: Стефано Сенси облича червения екип

Световноизвестният журналист Фабрицио Романо взриви българското футболно пространство с новината, че ЦСКА е уредил бившия халф на Интер и италианския национален отбор Стефано Сенси.

Двукратният шампион на Серия А пристига в София с очаквания да стане най-скъпоплатеният футболист в историята на родния ефикасен шампионат.

Междувременно нидерландското ново попълнение Жоел Цварц вече направи перфектен дебют и заяви в първото си интервю, че бързо се адаптира към колектива и головете тепърва предстоят.

„Червените“ откриха серията си от приятелски мачове в Алпите с инфарктна, но заслужена победа с 2:1 над словенския Брине. Именно новото попълнение Жоел Цварц отбеляза първия гол за състава в подготовката само 31 часа след пристигането си в лагера.

Победата донесе допълнително самочувствие на младите таланти и опитните играчи в състава на Христо Янев.

Лагерът в Австрия продължава с пълна сила, като пред тима предстоят сериозни тестове на международно ниво.

Утре, 24 юни, ЦСКА ще срещне Полесие Житомир, чака се и потвърждение за контрола на 27 юни. Вариант за нея бе Карабах, но той е сред възможните съперници на ЦСКА в Лига Европа.

Тимът ще бъде представен официално на 3 юли с контрола срещу Марек.

Всички национални състезатели вече са на линия и се готвят на максимални обороти на австрийска земя, а феновете тръпнат в очакване на официалното представяне на Сенси.