Волейболният елит се събира в Любляна: България се готви за сблъсък с Италия във VNL 2026

Всички погледи в света на волейбола са насочени към предстоящото подновяване на битките в Лигата на нациите (VNL) 2026 за мъже.
Докато женският национален отбор на България завърши втората си състезателна седмица с ключова и изключително драматична победа над Украйна с 3:2 гейма на 21 юни, утре, 24 юни, мъжкият ни състав се завръща на полето за Седмица 2.
Мъжете стартират в Словения срещу световния вицешампион
Българският мъжки национален отбор ще открие кампанията си в група 6, която ще се проведе в зала „Арена Стожице“ в Любляна, Словения. Първото предизвикателство за момчетата ни е изключително сериозно – утре от 14:00 часа българско време (13:00 местно време) те се изправят срещу тима на Италия.
Двубоят се явява официален повторен сблъсък от последното Световно първенство, където италианците отстъпиха златото, но влизат в мача с амбиции за затвърждаване на позициите си.
Програмата на „лъвовете“ в Любляна за следващите дни е наситена с тежки мачове:
24 юни, 14:00 ч. – България – Италия. Следващи съперници в Любляна: Словения, Канада и Бразилия.
Програмата за утрешния ден (24 юни) във VNL за мъже
Турнирът се подновява успоредно в три дестинации – Орлеан (Франция), Гливице (Полша) и Любляна (Словения).
Ето кои са най-интересните сблъсъци, които започват утре:
14:00 часа, България — Италия, Любляна, Словения (Група 6)
14:00 часа Китай — Турция, Гливице, Полша (Група 5)
14:30 часа, Сърбия — Япония, Орлеан, Франция (Група 4)
17:30 часа, Аржентина — Германия, Гливице, Полша (Група 5)
17:30Украйна — Бразилия, Любляна, Словения (Група 6)
18:00 часа, Куба — САЩ, Орлеан, Франция (Група 4)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 явяд
Нищо не се разбира. Кои са световни шампиони и кои са вицешампиони?
Мъжете (предполага се на България) стартират в Словения срещу световния вицешампион
Двубоят се явява официален повторен сблъсък от последното Световно първенство, където италианците отстъпиха златото, но влизат в мача с амбиции за затвърждаване на позициите си.
15:52 23.06.2026
2 мани-мани
Някой, някъкъде, някога ще играе...другото е не е важно.
15:57 23.06.2026