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Волейболният елит се събира в Любляна: България се готви за сблъсък с Италия във VNL 2026

Волейболният елит се събира в Любляна: България се готви за сблъсък с Италия във VNL 2026

23 Юни, 2026 15:00 568 2

  • волейбол-
  • национален отбор-
  • лига на нациите

След драматичната седмица при жените, утре стартира втората фаза от груповата фаза при мъжете

Волейболният елит се събира в Любляна: България се готви за сблъсък с Италия във VNL 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички погледи в света на волейбола са насочени към предстоящото подновяване на битките в Лигата на нациите (VNL) 2026 за мъже.

Докато женският национален отбор на България завърши втората си състезателна седмица с ключова и изключително драматична победа над Украйна с 3:2 гейма на 21 юни, утре, 24 юни, мъжкият ни състав се завръща на полето за Седмица 2.

Мъжете стартират в Словения срещу световния вицешампион

Българският мъжки национален отбор ще открие кампанията си в група 6, която ще се проведе в зала „Арена Стожице“ в Любляна, Словения. Първото предизвикателство за момчетата ни е изключително сериозно – утре от 14:00 часа българско време (13:00 местно време) те се изправят срещу тима на Италия.

Двубоят се явява официален повторен сблъсък от последното Световно първенство, където италианците отстъпиха златото, но влизат в мача с амбиции за затвърждаване на позициите си.

Програмата на „лъвовете“ в Любляна за следващите дни е наситена с тежки мачове:

24 юни, 14:00 ч. – България – Италия. Следващи съперници в Любляна: Словения, Канада и Бразилия.

Програмата за утрешния ден (24 юни) във VNL за мъже

Турнирът се подновява успоредно в три дестинации – Орлеан (Франция), Гливице (Полша) и Любляна (Словения).

Ето кои са най-интересните сблъсъци, които започват утре:

14:00 часа, България — Италия, Любляна, Словения (Група 6)

14:00 часа Китай — Турция, Гливице, Полша (Група 5)

14:30 часа, Сърбия — Япония, Орлеан, Франция (Група 4)

17:30 часа, Аржентина — Германия, Гливице, Полша (Група 5)

17:30Украйна — Бразилия, Любляна, Словения (Група 6)

18:00 часа, Куба — САЩ, Орлеан, Франция (Група 4)


Словения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 явяд

    1 0 Отговор
    Ко´ е това?
    Нищо не се разбира. Кои са световни шампиони и кои са вицешампиони?
    Мъжете (предполага се на България) стартират в Словения срещу световния вицешампион
    Двубоят се явява официален повторен сблъсък от последното Световно първенство, където италианците отстъпиха златото, но влизат в мача с амбиции за затвърждаване на позициите си.

    15:52 23.06.2026

  • 2 мани-мани

    1 0 Отговор
    Кака Пена - чистаяката е написала статията.
    Някой, някъкъде, някога ще играе...другото е не е важно.

    15:57 23.06.2026

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