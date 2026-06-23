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Куртоа обяви след колко време иска да се пенсионира и в кой клуб

Куртоа обяви след колко време иска да се пенсионира и в кой клуб

23 Юни, 2026 17:11 437 0

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  • ла лига-
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Белгийският вратар обаче призна, че бъдещето му зависи от решението на клуба

Куртоа обяви след колко време иска да се пенсионира и в кой клуб - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Тибо Куртоа заяви, че голямата му мечта е да приключи кариерата си в Реал Мадрид, но подчерта, че окончателното решение няма да бъде в негови ръце.

Белгийският национал е част от „кралския клуб“ от 2018 година, когато беше привлечен от Челси. Оттогава той се утвърди като една от ключовите фигури в състава и помогна на мадридчани да спечелят множество отличия, включително три титли в Ла Лига и две в Шампионската лига.

„Всичко зависи от това какво иска клубът. Имам огромно уважение към решенията, които се вземат тук“, заяви Куртоа.

„Надявам се да успея да завърша кариерата си в Реал Мадрид. След четири или пет години ще видим какво ще се случи, но това е моята мечта“, добави стражът.

34-годишният вратар има договор с испанския гранд до лятото на 2027 година. Въпреки че навлиза в последната година от контракта си след Световното първенство, той не крие желанието си да остане на „Сантиаго Бернабеу“.

„Когато бях дете, мечтаех да играя за Реал Мадрид. Вече осем години съм тук и съм много щастлив“, каза още белгиецът.

От пристигането си в испанската столица Куртоа е изиграл над 330 мача за Реал и се утвърди като един от най-успешните вратари в историята на клуба. Въпреки това той е наясно, че бъдещето му ще зависи не само от собственото му желание, но и от плановете на ръководството на мадридчани.


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