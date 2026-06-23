Елизара Янева покори първия кръг от квалификациите на Уимбълдън

Слънчевите кортове на Уимбълдън станаха свидетели на впечатляващ дебют за 19-годишната българка Елизара Янева, която с категорична игра се класира за втория кръг на квалификациите на най-престижния турнир на трева. Родната тенисистка, заемаща 201-во място в световната ранглиста, демонстрира хладнокръвие и класа, като надделя над британската представителка Юрико Лили Миядзаки с резултат 6:2, 6:4 само за 70 минути.

За младата ни звезда това бе първи успех в квалификациите на турнир от Големия шлем – постижение, което идва само месец след дебютното ѝ участие в пресявките на „Ролан Гарос“. Янева започна срещата уверено, като първа проби сервиса на съперничката си за 3:1. Въпреки кратко колебание и загубено подаване, българката бързо възстанови ритъма си и затвори първия сет с убедителното 6:2.

Във втората част Янева отново поведе с 2:0, но Миядзаки не се предаде и изравни резултата. Въпреки това, българската тенисистка показа характер и с три последователни гейма дръпна напред с 5:2. След кратък спад, който позволи на британката да намали разликата до 5:4, Янева запази самообладание и реализира решаващ пробив, за да затвори мача от третия си мачбол.

Във втория кръг на квалификациите Елизара Янева ще се изправи срещу далеч по-опитната 24-годишна американка Кейти Волинец, която заема 99-о място в световната ранглиста. Очаква се оспорван двубой, в който българката ще търси нова победа и мечтано класиране за основната схема на Уимбълдън.