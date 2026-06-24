Нов волейболен епос: България се изправя срещу световния шампион Италия в Любляна

Мъжкият национален отбор по волейбол на България започва днес участието си във втората състезателна седмица от Волейболната лига на нациите (VNL) 2026.

От 14:00 часа българско време в словенската столица Любляна нашите момчета се изправят срещу действащия световен шампион Италия.

Двубоят носи огромен заряд. Той е директно повторение на драматичния финал от Световното първенство през 2025 година, спечелен от италианците.

Промените в двата състава

Българският селекционер Джанлоренцо Бленджини заложи на стабилност, като направи само една промяна в групата от 14 състезатели спрямо първия турнир в Бразилия. Посрещачът Георги Татаров се завръща в тима, заемайки мястото на Жасмин Величков. Голямата звезда на „лъвовете“ Александър Николов отново ще води атаката на нашите. Към момента България заема 9-о място в временното класиране с баланс от 2 победи и 2 загуби (6 точки)

.В същото време италианският наставник Фердинандо Де Джорджи пристига в Любляна със сериозни рокади. Италия отново ще бъде без големия си капитан и разпределител Симоне Джанели, който лекува травма. За сметка на това в състава на „Скуадра адзура“ се завръщат четири ключови фигури: Рикардо Сбертоли (разпределител), Даниеле Лавиа (посрещач), Джанлука Галаси (център) и Лоренцо Кортезиа (център).

Италианците в момента са 4-ти в подреждането с 3 победи, 1 загуба и 9 точки.

Програмата на България в Любляна ще продължи на 25 юни от 21:30 ч. с мач срещу Словения, след което на 27 юни от 17:30 ч. нашите срещат Канада, а ден по-късно от 14:00 ч. съперник на мъжете ни ще е Украйна

Мачът днес ще бъде излъчен на живо в глобалната платформа на Volleyball World - VBTV. Целта пред българските волейболисти остава класиране в челната седмица на предварителната фаза, което ще им осигури историческо първо участие на Финалите на VNL в Нинбо, Китай.