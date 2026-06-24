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Нов волейболен епос: България се изправя срещу световния шампион Италия в Любляна

Нов волейболен епос: България се изправя срещу световния шампион Италия в Любляна

24 Юни, 2026 10:14 584 2

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„Лъвовете“ на Джанлоренцо Бленджини търсят реванш срещу „Скуадра адзура“ в повторение на финала от Световното първенство

Нов волейболен епос: България се изправя срещу световния шампион Италия в Любляна - 1
Снимка: volleyballworld.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор по волейбол на България започва днес участието си във втората състезателна седмица от Волейболната лига на нациите (VNL) 2026.

От 14:00 часа българско време в словенската столица Любляна нашите момчета се изправят срещу действащия световен шампион Италия.

Двубоят носи огромен заряд. Той е директно повторение на драматичния финал от Световното първенство през 2025 година, спечелен от италианците.

Промените в двата състава

Българският селекционер Джанлоренцо Бленджини заложи на стабилност, като направи само една промяна в групата от 14 състезатели спрямо първия турнир в Бразилия. Посрещачът Георги Татаров се завръща в тима, заемайки мястото на Жасмин Величков. Голямата звезда на „лъвовете“ Александър Николов отново ще води атаката на нашите. Към момента България заема 9-о място в временното класиране с баланс от 2 победи и 2 загуби (6 точки)

.В същото време италианският наставник Фердинандо Де Джорджи пристига в Любляна със сериозни рокади. Италия отново ще бъде без големия си капитан и разпределител Симоне Джанели, който лекува травма. За сметка на това в състава на „Скуадра адзура“ се завръщат четири ключови фигури: Рикардо Сбертоли (разпределител), Даниеле Лавиа (посрещач), Джанлука Галаси (център) и Лоренцо Кортезиа (център).

Италианците в момента са 4-ти в подреждането с 3 победи, 1 загуба и 9 точки.

Програмата на България в Любляна ще продължи на 25 юни от 21:30 ч. с мач срещу Словения, след което на 27 юни от 17:30 ч. нашите срещат Канада, а ден по-късно от 14:00 ч. съперник на мъжете ни ще е Украйна

Мачът днес ще бъде излъчен на живо в глобалната платформа на Volleyball World - VBTV. Целта пред българските волейболисти остава класиране в челната седмица на предварителната фаза, което ще им осигури историческо първо участие на Финалите на VNL в Нинбо, Китай.


Словения
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    0 0 Отговор
    С треньор италианец, а те са доказани националисти няма как да бият адзурите.

    10:30 24.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Епос? Епос може да стане след славна победа на аутсайдерите , в случая България, след фамозен сблъсък и истинска битка! Ако излезем, ако шампионите си вземат мача в едно очаквано русло, тогава епос няма! Гадните мисирки така и не схванаха ,.че семантиката е важна и не е редно така да унищожават стойността на думите, като ги изхождат където им падне!! Епична в случая е само глупостта на списвача!!

    10:48 24.06.2026

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