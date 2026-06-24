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Тежък удар за Дешан: Майка му почина, няма да води Франция срещу Норвегия

Тежък удар за Дешан: Майка му почина, няма да води Франция срещу Норвегия

24 Юни, 2026 09:41, обновена 24 Юни, 2026 09:44 651 0

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Селекционерът на „петлите“ се прибира в родината си, за да присъства на погребението

Тежък удар за Дешан: Майка му почина, няма да води Франция срещу Норвегия - 1
Снимка: Фейсбук
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Тежка лична трагедия сполетя селекционера на Франция Дидие Дешан по време на Световното първенство.

Френската футболна федерация съобщи, че майката на специалиста е починала, поради което той незабавно ще се завърне във Франция и няма да води отбора в последния мач от група “I” срещу Норвегия.

Заради семейния траур Дешан няма да присъства и на тренировките на националния тим преди двубоя.

След разговор с президента на Френската футболна федерация Филип Диало, който се намира при отбора, селекционерът е поверил ръководството на тима на своя дългогодишен помощник Ги Стефан до завръщането си.

От федерацията изразиха съпричастност към Дешан и неговото семейство в този труден момент.

Французите вече са осигурили мястото си в следващата фаза на турнира, а срещу Норвегия тимът ще бъде воден от Стефан от резервната скамейка.


Франция
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