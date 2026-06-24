Челси отмъква трансферна цел на Интер в последния момент

Челси е на път да нанесе сериозен удар по Интер на трансферния пазар.

Лондончани са се намесили в последния момент в преговорите за 21-годишния Марко Палестра и са успели да обърнат развитието на сделката в своя полза, пише “La Gazzetta dello Sport”.



През последните дни ръководството на Интер е било уверено, че ще финализира трансфера на футболиста на Аталанта, който прекара последния сезон под наем в Каляри. Според информациите „нерадзурите“ вече са имали принципно разбирателство както с играча, така и с клуба от Бергамо.



По време на среща между представители на Интер и агента на футболиста Алесандро Лучи обаче е станало ясно, че Челси е отправил много сериозна оферта.

Английският клуб няма проблем да предложи значително по-добри финансови условия от тези на италианския шампион, а именно това е наклонило везните.



Първоначално Палестра е дал приоритет на Интер, но настойчивостта на Челси и предложените условия са променили ситуацията.



Според последните информации младият италианец вече е избрал да продължи кариерата си на „Стамфорд Бридж“.



Основна роля за решението е изиграла финансовата страна на сделката. Челси е предложил на десния полузащитник договор със заплата между 5 и 6 милиона евро на сезон – сума, до която Интер не е бил готов да достигне.