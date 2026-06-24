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Челси отмъква трансферна цел на Интер в последния момент

Челси отмъква трансферна цел на Интер в последния момент

24 Юни, 2026 11:49 568 0

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Италианският талант е бил на крачка от „нерадзурите“, но офертата на „сините“ е променила всичко

Челси отмъква трансферна цел на Интер в последния момент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Челси е на път да нанесе сериозен удар по Интер на трансферния пазар.

Лондончани са се намесили в последния момент в преговорите за 21-годишния Марко Палестра и са успели да обърнат развитието на сделката в своя полза, пише “La Gazzetta dello Sport”.

През последните дни ръководството на Интер е било уверено, че ще финализира трансфера на футболиста на Аталанта, който прекара последния сезон под наем в Каляри. Според информациите „нерадзурите“ вече са имали принципно разбирателство както с играча, така и с клуба от Бергамо.

По време на среща между представители на Интер и агента на футболиста Алесандро Лучи обаче е станало ясно, че Челси е отправил много сериозна оферта.

Английският клуб няма проблем да предложи значително по-добри финансови условия от тези на италианския шампион, а именно това е наклонило везните.

Първоначално Палестра е дал приоритет на Интер, но настойчивостта на Челси и предложените условия са променили ситуацията.

Според последните информации младият италианец вече е избрал да продължи кариерата си на „Стамфорд Бридж“.

Основна роля за решението е изиграла финансовата страна на сделката. Челси е предложил на десния полузащитник договор със заплата между 5 и 6 милиона евро на сезон – сума, до която Интер не е бил готов да достигне.


Великобритания
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