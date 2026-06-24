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Мариян Боев от Ботев Пловдив подписа с белгийския Генк

Мариян Боев от Ботев Пловдив подписа с белгийския Генк

24 Юни, 2026 11:19 510 0

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"Канарчетата" осъществиха престижен трансфер

Мариян Боев от Ботев Пловдив подписа с белгийския Генк - 1
Снимка: Facebook: Botev Plovdiv
topsport.bg topsport.bg

Ботев Пловдив реализира изключително престижен изходящ трансфер, похвалиха се официално от ръководството на "канарчетата".

Младият и талантлив вратар на тима Мариян Боев подписа официален договор с белгийския елитен клуб КРК Генк. Към момента финансовите параметри и детайлите по контракта между двете страни остават конфиденциални.

Мариян Боев е роден през 2008 година и е изцяло продукт на "жълто-черната" академия. През изминалия състезателен сезон стражът бе ключова част от клубната формация на ботевистите до 18 години.

"ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Мариян в един от най-утвърдените европейски клубове за развитие на млади вратари", написаха от ръководството на пловдивския клуб на официалния си уебсайт.

Ботев Пловдив тръгна на четвърта скорост в контролите


България
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