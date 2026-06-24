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Мира Андреева се сбогува рано с тревния турнир в Бад Хомбург

Мира Андреева се сбогува рано с тревния турнир в Бад Хомбург

24 Юни, 2026 15:16 454 0

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След триумфа в Париж, младата звезда отпадна още на старта в Германия

Мира Андреева се сбогува рано с тревния турнир в Бад Хомбург - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като покори кортовете на "Ролан Гарос" и изуми света с изключителната си игра, Мира Андреева се изправи пред ново предизвикателство – тревните кортове в Бад Хомбург, Германия. За съжаление, дебютът ѝ в турнира приключи по-рано от очакваното, след като претърпя поражение още в първия си мач.

Поставена под номер 2 в основната схема и заемаща престижното пето място в световната ранглиста, рускиня се изправи срещу сънародничката си Екатерина Александрова. В двубой, продължил едва 1 час и 28 минути, Александрова демонстрира стабилна игра и надделя с 6:3, 6:4, като не остави шанс на младата шампионка да намери ритъма си на тревната настилка.

С този успех Екатерина Александрова, която в момента е 19-а в световната ранглиста, си осигури място на четвъртфиналите. Там я очаква сблъсък с японската звезда Наоми Осака, заемаща 15-ата позиция в класацията. Любопитното е, че двете тенисистки ще се срещнат за първи път на професионално ниво, което обещава интригуващ и непредсказуем двубой.


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