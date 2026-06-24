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Тайната на Меси: Как геният от Росарио се подготви за нов световен триумф

Тайната на Меси: Как геният от Росарио се подготви за нов световен триумф

24 Юни, 2026 15:39 545 1

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Лионел Меси навършва 39 години, но продължава да удивлява света с изумителната си форма и голови рекорди. Какво стои зад неговата феноменална подготовка за Световното първенство?

Тайната на Меси: Как геният от Росарио се подготви за нов световен триумф - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На прага на 40-те, аржентинската суперзвезда Лионел Меси не просто не забавя темпото, а сякаш открива нови резерви от енергия и вдъхновение. С пет гола в първите два мача на Мондиала, Меси отново е в центъра на вниманието – и то не само като капитан, но и като единствен реализатор за „албиселесте“ до момента.

Малцина знаят, че само месеци преди световното, Меси е бил на кръстопът. След триумфа през 2022 г. той сериозно е обмислял да сложи край на международната си кариера. Дори селекционерът Лионел Скалони не е бил сигурен дали ще разчита на своя лидер. Но, както често се случва в живота на големите шампиони, съмненията се превръщат в гориво за нови подвизи.

Вместо да се отдаде на заслужена почивка, Меси се впуска в интензивни тренировки, далеч от светлините на прожекторите. Заедно с физиотерапевта Валтер Инсауралде и верния си съотборник Родриго де Пол, той изготвя индивидуален тренировъчен режим в базата на Интер Маями. Двуразови занимания, фокусирани върху сила, издръжливост и възстановяване – всичко това, за да бъде във върхова форма за най-голямата сцена.

Интер Маями също играе ключова роля в поддържането на оптималното състояние на Меси. Треньорският щаб внимателно следи натоварванията му, като не се колебае да му даде почивка при най-малкия признак на умора. Новият наставник Гийермо Ойос въвежда иновативни вътрешни турнири, които поддържат състезателния дух на отбора – а Меси и тук е безапелационен лидер, с цели 80 гола в мини-лигата.

Формата на Меси не остава скрита – в последните пет мача преди Мондиала той бележи пет пъти и асистира за още седем попадения. Аржентинският журналист Серхио Левински, автор на биографията на Меси, разкрива: „Той премина през специална, строго секретна подготовка. Вижте го – буквално лети по терена!“

Тайната на Меси не е само в таланта, а в постоянството, отдадеността и желанието да се доказва отново и отново. На 39 години той не просто играе – той диктува темпото на световния футбол. И докато феновете се питат дали това ще е последният му Мондиал, Меси вече пише нова глава в своята легенда.


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  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Той само с двуразови тренировки, а в ЦСКА 1948 са петразови. ;) Така каза благодетелят!

    16:08 24.06.2026

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