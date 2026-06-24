България с успех над световния шампион Италия в Лигата на нациите по волейбол

Българският национален отбор по волейбол надви действащия световен шампион Италия с 3:2 гейма (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9) в драматичен двубой от Лигата на нациите. Това е първата ни победа над "скуадра адзура" от 2015 година.

Срещата започна с мощна игра на италианците, които демонстрираха класата си в защита и блокада. Българите изостанаха рано, а първият гейм бе спечелен убедително от Италия с 25:18. Но нашите момчета не се предадоха – напротив, те показаха характер и воля за победа.

Във втория гейм българските волейболисти, водени от братята Александър и Симеон Николови, капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов, поеха инициативата. Силни сервиси, безпогрешни атаки и стабилна защита обърнаха развоя – 25:20 за България!

Третият гейм бе истинска драма – точка за точка до самия край, но два аса на Симеон Николов наклониха везните в наша полза. България поведе с 2:1 след 25:23.

Четвъртата част върна интригата – Италия показа защо е световен шампион и изравни резултата след 25:19. Мачът влезе в решителен тайбрек, а напрежението в залата бе осезаемо. -

Петият гейм се превърна в апотеоз на българската борбеност. След дълъг челъндж и спорна точка, нашите момчета взеха психологическо предимство. Ас на Мартин Атанасов, мощни атаки на Александър Николов и решителна игра на Илия Петков изведоха България напред. При 13:7 вече бе ясно – победата е близо! Аспарух Аспарухов сложи точка на спора и донесе успеха – 15:9 в тайбрека!

След този вдъхновяващ успех, националите ни ще се изправят срещу домакина Словения на 25 юни.