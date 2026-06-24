Вандализъм на паметника на Гунди и Котков край Витиня

Срамно посегателство разтърси футболната общност – паметникът на незабравимите Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, издигнат на прохода „Витиня“, отново стана жертва на вандализъм. Новината бе разпространена от фен страницата „Levski Family“, която изрази дълбоко възмущение и болка от поредното оскверняване на светинята, издигната в памет на двамата велики спортисти, загинали трагично преди 55 години.

Ето какво съобщиха от „Levski Family“:

"За огромно съжаление и с огромен и справедлив гняв ви информираме, че паметникът на легендарните български футболисти Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, издигнат в прохода Витиня на мястото на трагичната катастрофа отново е станал предмет на вандалски акт от страна на безродни и слабоумни индивиди, най-вероятно привърженици на отдавна несъществуващия четирибуквен тумор. Излишно е да коментираме тяхната вродена нагласа да унищожават, петнят и поругават, тяхното нечовешко отношение към живи и мъртви...те са си такива!



Левски Фемили поема ангажимент и вече е направена организация до 30 юни, когато се навършват 55 години от трагедията, следите от червения вандализъм да бъдат отстранени, а впоследствие мястото да бъде обезопасено по подходящ начин."