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Вандализъм на паметника на Гунди и Котков край Витиня

Вандализъм на паметника на Гунди и Котков край Витиня

24 Юни, 2026 18:54 819 13

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  • българия новини

Феновете на Левски се мобилизират за възстановяване

Вандализъм на паметника на Гунди и Котков край Витиня - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Срамно посегателство разтърси футболната общност – паметникът на незабравимите Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, издигнат на прохода „Витиня“, отново стана жертва на вандализъм. Новината бе разпространена от фен страницата „Levski Family“, която изрази дълбоко възмущение и болка от поредното оскверняване на светинята, издигната в памет на двамата велики спортисти, загинали трагично преди 55 години.

Ето какво съобщиха от „Levski Family“:

"За огромно съжаление и с огромен и справедлив гняв ви информираме, че паметникът на легендарните български футболисти Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, издигнат в прохода Витиня на мястото на трагичната катастрофа отново е станал предмет на вандалски акт от страна на безродни и слабоумни индивиди, най-вероятно привърженици на отдавна несъществуващия четирибуквен тумор. Излишно е да коментираме тяхната вродена нагласа да унищожават, петнят и поругават, тяхното нечовешко отношение към живи и мъртви...те са си такива!


Левски Фемили поема ангажимент и вече е направена организация до 30 юни, когато се навършват 55 години от трагедията, следите от червения вандализъм да бъдат отстранени, а впоследствие мястото да бъде обезопасено по подходящ начин."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    6 15 Отговор
    Чорбарите са комунисти безбожници.

    18:59 24.06.2026

  • 2 коко

    8 5 Отговор
    Единствено българските вандали ще преживеят края на света... Кога в България ще се появи адекватен закон наказващ подобаващо?

    19:00 24.06.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    6 6 Отговор
    ми те умрели ма

    Коментиран от #7

    19:04 24.06.2026

  • 4 1488

    2 4 Отговор
    а ко стана с охраната на гроба на бг патриарх
    вземат ли заплата да го пазят на оня свят

    19:05 24.06.2026

  • 5 Завърнал се

    2 6 Отговор
    Какво да очакваш от феновете на Литекс...

    19:07 24.06.2026

  • 6 Само лоши постъпки

    7 4 Отговор
    Оставят впечатление че идиотите са под път и над път
    Безобразие на всяко крачка

    19:10 24.06.2026

  • 7 Б.си бokлyka !

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Ти ли беше "най-забавния" в помощното училище ?

    19:17 24.06.2026

  • 8 Да изринем чеpвената чyма !

    0 9 Отговор
    Дойдоха на власт червените бokлyци и започнаха да вандалстват над паметта на всеки свободомислещ !

    19:26 24.06.2026

  • 9 ССКА

    6 0 Отговор
    И паметник ли са издигнали на пияния Гунди?!?

    19:39 24.06.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Гунди и Котков,кои са тези роми?🦧🥳🦧

    Коментиран от #13

    19:41 24.06.2026

  • 11 Славист Варна

    3 0 Отговор
    И двамата са били офицери от ДС, а ги изкараха големи дисиденти...

    19:44 24.06.2026

  • 12 Наказващият

    0 0 Отговор
    Първо да припомним на доносниците от ДС за един ковчег дето го разнасяха из София.Не сме забравили и няма да забравим.Второ пияницата Гунди уби Котков щото е карал той колата а левскарските МВР и ДС покриха случая.Попитайте вдовицата на Котков тя ще разкаже повече неща.Говеда колкото и да мучите това е истината.А тазгодишната во тилтла ви е подарена от Боко и Дебелия.Вие ств истинският тумов в българският спорт.И най добре е да си мълчите щото козирка никога няма да ума.Умряхте.И внимавайте Божков да не ви прати в селските групи.

    19:46 24.06.2026

  • 13 лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    как кои ма....туй са дет са блъснали самосвал със 100 км час...трябало да ги проверят с трегер за алкохол ама не могли оти били са опекли

    19:48 24.06.2026

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