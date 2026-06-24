Вандализъм на паметника на Гунди и Котков край Витиня

Срамно посегателство разтърси футболната общност – паметникът на незабравимите Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, издигнат на прохода „Витиня“, отново стана жертва на вандализъм. Новината бе разпространена от фен страницата „Levski Family“, която изрази дълбоко възмущение и болка от поредното оскверняване на светинята, издигната в памет на двамата велики спортисти, загинали трагично преди 55 години.
Ето какво съобщиха от „Levski Family“:
"За огромно съжаление и с огромен и справедлив гняв ви информираме, че паметникът на легендарните български футболисти Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, издигнат в прохода Витиня на мястото на трагичната катастрофа отново е станал предмет на вандалски акт от страна на безродни и слабоумни индивиди, най-вероятно привърженици на отдавна несъществуващия четирибуквен тумор. Излишно е да коментираме тяхната вродена нагласа да унищожават, петнят и поругават, тяхното нечовешко отношение към живи и мъртви...те са си такива!
Левски Фемили поема ангажимент и вече е направена организация до 30 юни, когато се навършват 55 години от трагедията, следите от червения вандализъм да бъдат отстранени, а впоследствие мястото да бъде обезопасено по подходящ начин."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
18:59 24.06.2026
2 коко
19:00 24.06.2026
3 к0к0рч0 💋🍌
Коментиран от #7
19:04 24.06.2026
4 1488
вземат ли заплата да го пазят на оня свят
19:05 24.06.2026
5 Завърнал се
19:07 24.06.2026
6 Само лоши постъпки
Безобразие на всяко крачка
19:10 24.06.2026
7 Б.си бokлyka !
До коментар #3 от "к0к0рч0 💋🍌":Ти ли беше "най-забавния" в помощното училище ?
19:17 24.06.2026
8 Да изринем чеpвената чyма !
19:26 24.06.2026
9 ССКА
19:39 24.06.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #13
19:41 24.06.2026
11 Славист Варна
19:44 24.06.2026
12 Наказващият
19:46 24.06.2026
13 лама Кифла
До коментар #10 от "Mими Кучева🐕🦺":как кои ма....туй са дет са блъснали самосвал със 100 км час...трябало да ги проверят с трегер за алкохол ама не могли оти били са опекли
19:48 24.06.2026