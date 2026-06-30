Гунди и Котков: 55 години по-късно – вечната слава на две футболни икони

На 30 юни 1971 година България потъва в скръб. Черната вест за гибелта на Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков разтърсва цялата нация. Днес, 55 години по-късно, споменът за двамата велики футболисти остава жив, а трагедията край прохода Витиня продължава да вълнува поколения фенове и да напомня за крехкостта на човешкия живот.

В злощастния ден Гунди и Котков пътуват към Враца, за да почетат юбилея на местния „Ботев“. По пътя, в сърцето на Стара планина, съдбата им поднася фатален удар – автомобилът, управляван от Аспарухов, се сблъсква с камион, изскочил неочаквано на шосето. След ужасяващия сблъсък колата се възпламенява, а двамата футболни титани загиват на място. България губи не просто спортисти, а истински идоли.

Георги Аспарухов, роден на 4 май 1943 г., е повече от футболист – той е легенда, вдъхновение и пример за поколения. С екипа на „Левски“ и „Ботев“ (Пловдив) Гунди печели три шампионски титли и три Купи на България. Сезон 1964/65 е неговият звезден миг – 27 гола, голмайсторски приз и признание за Футболист №1 на България. Не случайно името му се нарежда сред най-големите в Европа – осмо място в престижната класация за „Златната топка“ на „Франс Футбол“. В националния отбор Аспарухов записва 50 мача и 19 гола, участвайки на три световни първенства. След смъртта си е обявен за най-добрия български футболист на XX век, а стадионът на „Левски“ днес гордо носи неговото име.

Никола Котков, роден на 9 декември 1938 г., е другият незабравим герой на българския футбол. С екипите на „Локомотив“ (София), „ЖСК Славия“ и „Левски“ той оставя ярка следа, а през 1964 г. е избран за Футболист на годината. В националния тим Котков изиграва 26 мача и бележи 12 гола, впечатлявайки с изключителна техника и борбеност. Неговият ляв крак и спортен дух се превръщат в еталон за подражание.

Юни 1971 г. е белязан от последните футболни мигове на Гунди и Котков. На 16 юни „Левски-Спартак“ разгромява „Марек“ с 5:0, а двамата оставят своя отпечатък в мача. Само дни по-късно, на 28 юни, „сините“ побеждават ЦСКА с 1:0 в драматичен двубой, донесъл сребърните медали. Никой не подозира, че това ще е последната поява на Аспарухов и Котков на зеления терен.

Новината за трагедията предизвиква невиждана вълна от скръб. На 2 юли 1971 г. хиляди се стичат на стадиона в „Подуяне“, за да се сбогуват с любимците си. Минута мълчание, сълзи и коленичили фенове – България изпраща своите синове към вечността. В траурните слова се открояват думите за морал, доблест и патриотизъм – качества, които превръщат Гунди и Котков в безсмъртни символи.

Трагедията не остава само спортна драма – тя разклаща и политическите устои. Масовото поклонение пред двамата футболисти предизвиква гнева на тогавашния партиен елит. Министърът на вътрешните работи Ангел Солаков е остро разкритикуван и отстранен, защото допуска народът да се събере свободно и да отдаде почит на истинските си идоли – не на партийните величия, а на героите от терена.

Катастрофата край Витиня отнема живота на две легенди, но не и тяхната слава. Днес, повече от половин век по-късно, имената на Гунди и Котков продължават да вдъхновяват, да обединяват и да напомнят, че истинските герои се раждат на стадиона, а не в кабинетите. Поклон пред паметта им – завинаги в синьо и червено-челно, завинаги в сърцата на България.