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Непоправима загуба за футболната общност: Две деца от школата на „Славия" са сред загиналите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Непоправима загуба за футболната общност: Две деца от школата на „Славия" са сред загиналите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

24 Юни, 2026 17:56 1 636 7

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  • инцидент-
  • съболезнования

Трагедия разтърси спортната академия – обявен е едномесечен траур

Непоправима загуба за футболната общност: Две деца от школата на „Славия" са сред загиналите в тежката катастрофа на АМ "Тракия" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футбол потъна в скръб след ужасяващ инцидент на автомагистрала „Тракия“, при който две деца от детско-юношеската школа на „Славия“ загубиха живота си. Младите таланти са пътували към морския курорт Албена, където трябваше да представят клуба си на престижен турнир. За съжаление, съдбата се оказа безмилостна.

По информация от очевидци, тежкотоварен камион е навлязъл в насрещното платно и е ударил автомобила, в който са пътували децата и техният треньор Иван Терзийски. Треньорът е в критично състояние, а трагедията остави дълбока рана в сърцата на всички, свързани с клуба.

Президентът на „Славия“ Венцеслав Стефанов, видимо потресен от случилото се, изрази своите съболезнования към близките на загиналите деца. "Загинаха две деца от нашата школа... Треньорът Иван Терзийски е в тежко състояние. Отивали са за участие на турнир в Албена. Съсипан съм, всички сме почернени... Тези дечица никога няма да бъдат забравени! Искрено се надявам да са на едно по-добро място... Съболезнования на семействата им! Тир навлиза в насрещното и помита автомобила. Обявявам едномесечен траур за академията на Славия", сподели Стефанов пред Sportal.bg.

Футболната общност и феновете на „белите“ изразяват своята съпричастност и подкрепа към семействата на загиналите. В социалните мрежи се появиха стотици послания на съчувствие и солидарност.


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    Мир на душите на починалите.

    18:59 24.06.2026

  • 6 Каруцар

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    Абе кой допуска тия бибендарници камиони убийци на пътя!? Тоя дръгел е на над 20 години. А гумите му сигурно са набори на загиналите деца.

    19:38 24.06.2026

  • 7 Агенция по безопасността

    0 0 Отговор
    Не е ли време вместо с мантинели, да сменим с бетонни блокове, както е направено в много страни ?

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