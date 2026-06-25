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Славия се обединява в скръб: Вечер на памет и съпричастност пред стадион "Александър Шаламанов"

Славия се обединява в скръб: Вечер на памет и съпричастност пред стадион "Александър Шаламанов"

25 Юни, 2026 15:25 568 1

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Футболното семейство отдава почит на загиналите млади таланти

Славия се обединява в скръб: Вечер на памет и съпричастност пред стадион "Александър Шаламанов" - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тази вечер, в 19:00 часа, пред стадион "Александър Шаламанов" ще се съберат десетки сърца, обединени от болката и съпричастността. Футболен клуб Славия организира възпоменателна церемония в памет на двете момчета от детско-юношеската школа, които трагично загубиха живота си при тежък пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" вчера.

Ръководството на "белите" призовава всички – фенове, приятели, съотборници и жители на столицата – да се присъединят към мълчаливото бдение. "Нека сведем глави и заедно покажем, че Славия е едно голямо семейство", гласи официалното съобщение на клуба. Организаторите приканват присъстващите да донесат цветя, шалчета, футболни топки или просто да запалят свещ в памет на безвреме отишлите си млади надежди.

Фен клубът "Слависти" също изрази дълбоки съболезнования към близките на загиналите деца. В емоционално обръщение те подчертават, че в такива моменти цветовете и клубната принадлежност губят значение – всички сме хора, обединени от болката и съпричастността. "Днес България скърби за своите деца", гласи посланието им, което докосна сърцата на хиляди.

Очаква се пред стадиона да се съберат не само привърженици на Славия, но и представители на други футболни клубове, граждани и приятели на спорта. В този труден момент цялата футболна общност ще покаже, че съпричастността и човечността са над всичко.

Славия и цяла България се прекланят пред паметта на двете момчета, чиито мечти бяха прекъснати твърде рано.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    0 0 Отговор
    Вечна им памет

    15:57 25.06.2026

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