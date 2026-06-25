Саудитски клубове в надпревара за Матиас Суле от Рома

Няколко водещи клуба от Саудитска Арабия хвърлиха око на аржентинския плеймейкър на Рома – Матиас Суле. Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, Ал Ахли, Ал Итихад и Ал Хилал са готови да извадят впечатляващата сума от 40 милиона евро, за да привлекат 23-годишния атакуващ полузащитник в редиците си.

Римският гранд е изправен пред сериозни финансови предизвикателства и търси начини да балансира бюджета си в съответствие с изискванията на УЕФА. В този контекст, продажбата на Матиас Суле изглежда все по-вероятна, особено ако на масата пристигне оферта, която отговаря на очакванията на клуба.

Въпреки щедрите предложения от Саудитска Арабия, самият Суле не бърза да стяга куфарите си за Близкия изток. Младият аржентинец предпочита да остане на Стария континент, където се чувства на върха на футболната си кариера и има амбиции за развитие в най-силните европейски първенства.

Интересът към Суле не се ограничава само до Саудитска Арабия. Английският Астън Вила и германският Борусия Дортмунд също следят ситуацията около талантливия халф и могат да се включат в битката за подписа му, ако Рома реши да се раздели с него.